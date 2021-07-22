Мы уверены, что вы еще не пробовали такого салата из клубники и овощей. В состав летнего лакомство входят свежие зеленые овощи, зелень и яркая клубника.

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Алекс Якутов охотно поделился с читателями рецептом салата, который влюбит вас с первого кусочка. Ведь клубника – это не только комбинация сметаны или сливок. Давайте экспериментировать вместе!



Шеф–повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из клубники и овощей

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Зеленый салат / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 1 шт. салата латук;

– 2 шт. спаржи;

– 100 г клубники;

– 100 г молодого горошка;

– 10 г кинзы;

– 20 г фундука;

– 1 свежий огурец;

– 5 шт. редиски;

– 50 мл оливкового масла;

– 15 мл лимонного сока;

– 8 г дижонской горчицы;

– 3 г масла.

Тщательно помойте все овощи. Просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте огурец длинными пластинами, редиску кружочками, а клубнику – четвертинками. Порвите руками салат и замешайте с нарезанными овощами. Перемешайте овощи в салатнице, добавьте кинзу. Молодой горошек и спаржу бланшируйте и сразу охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс нагрева.​





Алекс Якутов / Фото Новый канал

