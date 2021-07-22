Мы уверены, что вы еще не пробовали такого салата из клубники и овощей. В состав летнего лакомство входят свежие зеленые овощи, зелень и яркая клубника.
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Алекс Якутов охотно поделился с читателями рецептом салата, который влюбит вас с первого кусочка. Ведь клубника – это не только комбинация сметаны или сливок. Давайте экспериментировать вместе!
Шеф–повар Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт салата из клубники и овощей
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Зеленый салат / Фото Новый канал
- Тщательно помойте все овощи. Просушите на слое бумажного полотенца.
- Нарежьте огурец длинными пластинами, редиску кружочками, а клубнику – четвертинками.
- Порвите руками салат и замешайте с нарезанными овощами.
- Перемешайте овощи в салатнице, добавьте кинзу.
- Молодой горошек и спаржу бланшируйте и сразу охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс нагрева.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
- Для приготовления соуса смешайте масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат и посыпьте сверху орешками. Приятного аппетита!