Мы уверены, что вы еще не пробовали такого салата из клубники и овощей. В состав летнего лакомство входят свежие зеленые овощи, зелень и яркая клубника.

Читайте также Какие специи лучше всего подходят для разных частей курочки

Алекс Якутов охотно поделился с читателями рецептом салата, который влюбит вас с первого кусочка. Ведь клубника – это не только комбинация сметаны или сливок. Давайте экспериментировать вместе!

якутов
Шеф–повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из клубники и овощей

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

салат
Зеленый салат / Фото Новый канал

  1. Тщательно помойте все овощи. Просушите на слое бумажного полотенца.
  2. Нарежьте огурец длинными пластинами, редиску кружочками, а клубнику – четвертинками.
  3. Порвите руками салат и замешайте с нарезанными овощами.
  4. Перемешайте овощи в салатнице, добавьте кинзу.
  5. Молодой горошек и спаржу бланшируйте и сразу охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс нагрева.​


Якутов
Алекс Якутов / Фото Новый канал

  1. Для приготовления соуса смешайте масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат и посыпьте сверху орешками. Приятного аппетита!