Ми впевнені, що ви ще не куштували такого салату з полуниці та овочів. До складу літнього смаколика входять свіжі зелені овочі, зелень та яскрава полуниця.

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Алекс Якутов залюбки поділився з читачами рецептом салату, який закохає вас з першого шматочка. Адже полуниця – це не тільки комбінація сметани чи вершків. Нумо експериментувати разом!

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Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з полуниці та овочів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

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Зелений салат / Фото Новий канал

  1. Ретельно помийте всі овочів. Просушіть на шарі паперового рушника.
  2. Наріжте огірок довгими пластинами, редиску кружечками, а полуницю – четвертинками.
  3. Порвіть руками салат та замішайте з нарізаними овочами.
  4. Перемішайте овочі у салатниці, додайте кінзу.
  5. Молодий горошок та спаржу бланшуйте та одразу охолодіть у холодній воді, щоб зупинити процес нагрівання.

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    Алекс Якутов / Фото Новий канал
  6. Для приготування соусу змішайте олію, лимонний сік та гірчицю. Заправте салат та посипте зверху горішками. Смачного!