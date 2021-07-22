Ми впевнені, що ви ще не куштували такого салату з полуниці та овочів. До складу літнього смаколика входять свіжі зелені овочі, зелень та яскрава полуниця.

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Алекс Якутов залюбки поділився з читачами рецептом салату, який закохає вас з першого шматочка. Адже полуниця – це не тільки комбінація сметани чи вершків. Нумо експериментувати разом!



Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з полуниці та овочів

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порції: 2



Зелений салат / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 1 шт. салату латук;

– 2 шт. спаржі;

– 100 г полуниці;

– 100 г молодого горошку;

– 10 г кінзи;

– 20 г фундука;

– 1 свіжий огірок;

– 5 шт. редиски;

– 50 мл оливкової олії;

– 15 мл лимонного соку;

– 8 г діжонської гірчиці;

– 3 г олії.