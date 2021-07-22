Ми впевнені, що ви ще не куштували такого салату з полуниці та овочів. До складу літнього смаколика входять свіжі зелені овочі, зелень та яскрава полуниця.
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Алекс Якутов залюбки поділився з читачами рецептом салату, який закохає вас з першого шматочка. Адже полуниця – це не тільки комбінація сметани чи вершків. Нумо експериментувати разом!
Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал
Рецепт салату з полуниці та овочів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Зелений салат / Фото Новий канал
- Ретельно помийте всі овочів. Просушіть на шарі паперового рушника.
- Наріжте огірок довгими пластинами, редиску кружечками, а полуницю – четвертинками.
- Порвіть руками салат та замішайте з нарізаними овочами.
- Перемішайте овочі у салатниці, додайте кінзу.
- Молодий горошок та спаржу бланшуйте та одразу охолодіть у холодній воді, щоб зупинити процес нагрівання.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
- Для приготування соусу змішайте олію, лимонний сік та гірчицю. Заправте салат та посипте зверху горішками. Смачного!