Летний салат из ягод и овощей от адского шефа Алекса Якутова: ресторанный рецепт

Настоящая витаминная бомба – салат от судьи реалити-шоу "Адская кухня", которое уже осенью стартует на Новом канале, Алекса Якутова. Это не просто вкусное и легкое блюдо, это настоящий вызов своим рецепторам!

Мы уверены, что вы еще не пробовали такого салата из клубники и овощей. В состав летнего лакомство входят свежие зеленые овощи, зелень и яркая клубника.

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Алекс Якутов охотно поделился с читателями рецептом салата, который влюбит вас с первого кусочка. Ведь клубника – это не только комбинация сметаны или сливок. Давайте экспериментировать вместе!



Шеф–повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из клубники и овощей

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2



Зеленый салат / Фото Новый канал

Тщательно помойте все овощи. Просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте огурец длинными пластинами, редиску кружочками, а клубнику – четвертинками. Порвите руками салат и замешайте с нарезанными овощами. Перемешайте овощи в салатнице, добавьте кинзу. Молодой горошек и спаржу бланшируйте и сразу охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс нагрева.​

– 1 шт. салата латук;– 2 шт. спаржи;– 100 г клубники;– 100 г молодого горошка;– 10 г кинзы;– 20 г фундука;– 1 свежий огурец;– 5 шт. редиски;– 50 мл оливкового масла;– 15 мл лимонного сока;– 8 г дижонской горчицы;– 3 г масла.





Алекс Якутов / Фото Новый канал

