Летний салат из ягод и овощей от адского шефа Алекса Якутова: ресторанный рецепт
22 июля 2021 , 16:18Читати новину українською
Источник:Новий канал
Настоящая витаминная бомба – салат от судьи реалити-шоу "Адская кухня", которое уже осенью стартует на Новом канале, Алекса Якутова. Это не просто вкусное и легкое блюдо, это настоящий вызов своим рецепторам!
Мы уверены, что вы еще не пробовали такого салата из клубники и овощей. В состав летнего лакомство входят свежие зеленые овощи, зелень и яркая клубника.
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Алекс Якутов охотно поделился с читателями рецептом салата, который влюбит вас с первого кусочка. Ведь клубника – это не только комбинация сметаны или сливок. Давайте экспериментировать вместе!
Шеф–повар Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт салата из клубники и овощей
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Зеленый салат / Фото Новый канал
– 1 шт. салата латук;
– 2 шт. спаржи;
– 100 г клубники;
– 100 г молодого горошка;
– 10 г кинзы;
– 20 г фундука;
– 1 свежий огурец;
– 5 шт. редиски;
– 50 мл оливкового масла;
– 15 мл лимонного сока;
– 8 г дижонской горчицы;
– 3 г масла.
- Тщательно помойте все овощи. Просушите на слое бумажного полотенца.
- Нарежьте огурец длинными пластинами, редиску кружочками, а клубнику – четвертинками.
- Порвите руками салат и замешайте с нарезанными овощами.
- Перемешайте овощи в салатнице, добавьте кинзу.
- Молодой горошек и спаржу бланшируйте и сразу охладите в холодной воде, чтобы остановить процесс нагрева.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
- Для приготовления соуса смешайте масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат и посыпьте сверху орешками. Приятного аппетита!