Когда нужно что-то к мясу: быстрый салат, который создаст идеальную гармонию с любым блюдом

Мясо – это отдельный вид наслаждения, но мы редко смакуем его отдельно. Всегда хочется добавить к блюду салат, и есть рецепт, универсальность и вкус которого точно вас порадует.

Сочное мясо и нежное сочетание овощей – это просто идеальный вариант для любых трапез. С мясом обычно проблем не возникает, но количество опций салатов иногда способно заставить надолго застрять между выбором.

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Чтобы такого не случалось и вы не тратили много времени на размышления, предлагаем рецепт салата, который идеально дополнит любое мясо, особенно если вы готовили его на гриле.

Рецепт салата к мясу

Время: 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 грамм микс-салата;

– 3 столовые ложки сушеных помидоров;

– 3 столовые ложки зеленых оливок;

– 200 грамм помидоров черри;

– 1 длинный огурец;

приложения:

– 100 грамм сыра фета;

– 4 – 5 столовых ложек оливкового масла;

– 1 чайная ложка медовой горчицы;

– 1 столовая ложка бальзамического или винного уксуса;

– щепотка орегано;

– щепотка соли.

Приготовление:

В миску выкладываем салат, нарезанные вяленые помидоры и оливки.

Огурец нарезаем ломтиками, помидоры черри – пополам. Добавляем в миску вместе с сыром.

Отдельно смешиваем все ингредиенты для соуса, орегано и соль.

Поливаем салат заправкой и хорошо перемешиваем.

Подаем салат к горячему мясу.

Приятного аппетита!