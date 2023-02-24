Когда нужно что-то к мясу: быстрый салат, который создаст идеальную гармонию с любым блюдом
Источник:poprostupycha
Мясо – это отдельный вид наслаждения, но мы редко смакуем его отдельно. Всегда хочется добавить к блюду салат, и есть рецепт, универсальность и вкус которого точно вас порадует.
Сочное мясо и нежное сочетание овощей – это просто идеальный вариант для любых трапез. С мясом обычно проблем не возникает, но количество опций салатов иногда способно заставить надолго застрять между выбором.
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Чтобы такого не случалось и вы не тратили много времени на размышления, предлагаем рецепт салата, который идеально дополнит любое мясо, особенно если вы готовили его на гриле.
Рецепт салата к мясу
Время: 10 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 грамм микс-салата;
– 3 столовые ложки сушеных помидоров;
– 3 столовые ложки зеленых оливок;
– 200 грамм помидоров черри;
– 1 длинный огурец;
приложения:
– 100 грамм сыра фета;
– 4 – 5 столовых ложек оливкового масла;
– 1 чайная ложка медовой горчицы;
– 1 столовая ложка бальзамического или винного уксуса;
– щепотка орегано;
– щепотка соли.
Приготовление:
- В миску выкладываем салат, нарезанные вяленые помидоры и оливки.
- Огурец нарезаем ломтиками, помидоры черри – пополам. Добавляем в миску вместе с сыром.
- Отдельно смешиваем все ингредиенты для соуса, орегано и соль.
- Поливаем салат заправкой и хорошо перемешиваем.
- Подаем салат к горячему мясу.
Приятного аппетита!