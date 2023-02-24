Соковите м'ясо та ніжне поєднання овочів – це просто ідеальний варіант для будь-яких трапез. З м'ясом зазвичай проблем не виникає, але кількість опцій салатів інколи здатна змусити надовго застрягнути між вибором.
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Аби такого не траплялося і ви не витрачали багато часу на роздуми, пропонуємо рецепт салату, який ідеально доповнить будь-яке м'ясо, а особливо, якщо ви готували його на грилі.
Рецепт салату до м'яса
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
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Приготування:
- У миску викладаємо салат, нарізані в'ялені помідори та оливки.
- Огірок нарізаємо скибочками, помідори черрі – навпіл. Додаємо у миску разом із сиром.
- Окремо змішуємо усі інгредієнти для соусу, орегано та сіль.
- Поливаємо салат заправкою та добре перемішуємо.
- Подаємо салат до гарячого м'яса.
Смачного!