Соковите м'ясо та ніжне поєднання овочів – це просто ідеальний варіант для будь-яких трапез. З м'ясом зазвичай проблем не виникає, але кількість опцій салатів інколи здатна змусити надовго застрягнути між вибором.

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Аби такого не траплялося і ви не витрачали багато часу на роздуми, пропонуємо рецепт салату, який ідеально доповнить будь-яке м'ясо, а особливо, якщо ви готували його на грилі.

Рецепт салату до м'яса

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

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Приготування:

  • У миску викладаємо салат, нарізані в'ялені помідори та оливки.
  • Огірок нарізаємо скибочками, помідори черрі – навпіл. Додаємо у миску разом із сиром.
  • Окремо змішуємо усі інгредієнти для соусу, орегано та сіль.
  • Поливаємо салат заправкою та добре перемішуємо.
  • Подаємо салат до гарячого м'яса.

Смачного!