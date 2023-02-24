Соковите м'ясо та ніжне поєднання овочів – це просто ідеальний варіант для будь-яких трапез. З м'ясом зазвичай проблем не виникає, але кількість опцій салатів інколи здатна змусити надовго застрягнути між вибором.

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Аби такого не траплялося і ви не витрачали багато часу на роздуми, пропонуємо рецепт салату, який ідеально доповнить будь-яке м'ясо, а особливо, якщо ви готували його на грилі.

Рецепт салату до м'яса

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 500 грамів мікс-салату;

– 3 столові ложки сушених помідорів;

– 3 столові ложки зелених оливок;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 1 довгий огірок; додатки:

– 100 грамів сиру фета;

– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;

– 1 чайна ложка медової гірчиці;

– 1 столова ложка бальзамічного або винного оцту;

– дрібка орегано;

– дрібка солі.

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Приготування:

У миску викладаємо салат, нарізані в'ялені помідори та оливки.

Огірок нарізаємо скибочками, помідори черрі – навпіл. Додаємо у миску разом із сиром.

Окремо змішуємо усі інгредієнти для соусу, орегано та сіль.

Поливаємо салат заправкою та добре перемішуємо.

Подаємо салат до гарячого м'яса.

Смачного!