Приготовьте любимый салат всех мужчин: рецепт, взорвавший инстаграмм

На праздничных столах салаты являются едва ли не самым обязательным блюдом. Попытайтесь приготовить этот с копченой курицей и твердым сыром.

Вам нужно очень мало времени и всего несколько ингредиентов. Несмотря на это, салат получится невероятно вкусным.

Будет вкусно Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

Рецепт салата с копченой курицей

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 300 граммов копченого куриного филе;– 200 граммов твердого сыра;– 1 красный болгарский перец;– маслины без косточек по вкусу;– майонез по вкусу.

Приготовление:

Вымойте перец, удалите сердцевину и косточки. Нарежьте копченую курицу, перец и сыр кубиками, а маслины – кружочками. Соедините все ингредиенты в салатнике. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте.