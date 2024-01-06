Приготовьте любимый салат всех мужчин: рецепт, взорвавший инстаграмм
6 января 2024, 10:53Читати новину українською
Источник:grishes_delishes
На праздничных столах салаты являются едва ли не самым обязательным блюдом. Попытайтесь приготовить этот с копченой курицей и твердым сыром.
Вам нужно очень мало времени и всего несколько ингредиентов. Несмотря на это, салат получится невероятно вкусным.
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Рецепт салата с копченой курицей
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 300 граммов копченого куриного филе;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 красный болгарский перец;
– маслины без косточек по вкусу;
– майонез по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте перец, удалите сердцевину и косточки.
- Нарежьте копченую курицу, перец и сыр кубиками, а маслины – кружочками.
- Соедините все ингредиенты в салатнике.
- Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте.