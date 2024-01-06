Приготовьте любимый салат всех мужчин: рецепт, взорвавший инстаграмм

6 января 2024, 10:53
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grishes_delishes

На праздничных столах салаты являются едва ли не самым обязательным блюдом. Попытайтесь приготовить этот с копченой курицей и твердым сыром.

Вам нужно очень мало времени и всего несколько ингредиентов. Несмотря на это, салат получится невероятно вкусным.

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Рецепт салата с копченой курицей

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов копченого куриного филе;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 красный болгарский перец;
– маслины без косточек по вкусу;
– майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте перец, удалите сердцевину и косточки.
  2. Нарежьте копченую курицу, перец и сыр кубиками, а маслины – кружочками.
  3. Соедините все ингредиенты в салатнике.
  4. Заправьте салат майонезом, перемешайте и подавайте.
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Автор: Ольга Котів