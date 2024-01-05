В этом салате очень интересно сочетаются ингредиенты. Многим он будет по вкусу.

Стоит попробовать 10 минут – и готово: готовим классический "Днестр" – лучший праздничный рецепт

Салат "Шанхай"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Порежьте ветчину брусочками, а лук – тонкими полукольцами.
  2. Залейте уксусом лук и оставьте на 30 минут немного промариноваться. Лучше всего использовать яблочный, винный или бальзамический уксус, ведь они имеют более мягкий вкус.
  3. Отправьте нарезанную ветчину в салатник. Добавьте грибы, ананасы и кукурузу.
  4. Когда лук промаринируется, выньте его из уксуса и отправьте в миску.
  5. Заправьте салат майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.