В частности, предлагаем использовать вареное куриное филе. Его деликатный вкус в сочетании с пикантным соленым огурцом, вареными овощами и сладковатым консервированным горошком под нежным майонезом – это то, чего действительно хочется по праздникам.
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Рецепт Оливье без колбасы
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Сначала сварите куриное филе. Для этого в кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения, после чего положите помытое филе и готовьте 40 минут. Затем охладите и нарежьте мясо небольшими кубиками.
- Также сварите картофель, морковь и яйца. Охладите, почистите и нарежьте кубиками.
- Соленые огурцы тоже измельчите.
- Все ингредиенты смешайте в большой миске. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, выложите в салатник и украсьте зеленью.