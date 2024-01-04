В частности, предлагаем использовать вареное куриное филе. Его деликатный вкус в сочетании с пикантным соленым огурцом, вареными овощами и сладковатым консервированным горошком под нежным майонезом – это то, чего действительно хочется по праздникам.

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Рецепт Оливье без колбасы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 4 картофелины;

– 2 морковки;

– 5 яиц;

– 4 соленых огурца;

– 400 граммов консервированного горошка;

– 200 граммов майонеза 72%;

– соль, черный перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Сначала сварите куриное филе. Для этого в кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения, после чего положите помытое филе и готовьте 40 минут. Затем охладите и нарежьте мясо небольшими кубиками. Также сварите картофель, морковь и яйца. Охладите, почистите и нарежьте кубиками. Соленые огурцы тоже измельчите. Все ингредиенты смешайте в большой миске. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, выложите в салатник и украсьте зеленью.

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