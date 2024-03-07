Идеальное сочетание: быстрый салат с креветками, киви и брынзой
Источник:Cookpad
Быстрые салаты – это настоящее спасение в современном ритме жизни. Тем более когда можно совместить любимые ингредиенты!
Рецепт этого салата родился неожиданно, как и все гениальные идеи. Любимые ингредиенты, немного приятных хлопот – и на столе уже стоит аппетитный и сытный салат.
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Рецепт салата с креветками, киви и брынзой
Время: 15 минут
Порций: 3
Ингредиенты:
– пекинская капуста – 6 листьев;
– помидор – 1;
– киви – 2;
– коктейльные креветки – 150 грамм;
– брынза – 120 грамм;
– чеснок – 2 зубчика;
– немного зеленого шпината и соевого соуса;
заправка:
– йогурт – 3 столовые ложки;
– соевый соус – 2 столовые ложки;
– горчица – 0,5 чайной ложки;
– перец и сухой чеснок по вкусу.
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Приготовление:
- Овощи моем и сушим. Нарезаем капусту, шпинат рвем руками.
- Помидор и киви нарезаем на крупные кусочки.
- Размороженные креветки жарим несколько минут на масле с чесноком, соевый соус добавляем по вкусу. Остужаем и смешиваем с предыдущими ингредиентами.
- Крошим брынзу в салат.
- Для приготовления заправки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Заправляем салат и подаем к столу.
Приятного аппетита!Тоже пригодится: рецепт элементарного салата из пекинской капусты.