Рецепт цього салату народився зненацька, як і всі геніальні ідеї. Улюблені інгредієнти, трішки приємного клопоту – і на столі вже стоїть апетитний та ситний салат.

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Рецепт салату з креветками, ківі та бринзою

Час: 15 хвилин

Порцій: 3

Інгредієнти: – пекінська капуста – 6 листків;

– помідор – 1;

– ківі – 2;

– коктейльні креветки – 150 грамів;

– бринза – 120 грамів;

– часник – 2 зубчики;

– трішки зеленого шпинату та соєвого соусу; заправка:

– йогурт – 3 столові ложки;

– соєвий соус – 2 столові ложки;

– гірчиця – 0,5 чайної ложки;

– перець та сухий часник до смаку.



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Приготування:

Овочі миємо та сушимо. Нарізаємо капусту, шпинат рвемо руками. Помідор та ківі нарізаємо на крупні шматочки. Розморожені креветки смажимо кілька хвилин на олії з часником, соєвий соус додаємо до смаку. Остуджуємо та змішуємо з попередніми інгредієнтами. Кришимо бринзу у салат. Для приготування заправки з'єднуємо всі інгредієнти та добре перемішуємо. Заправляємо салат та подаємо до столу.

Смачного!

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