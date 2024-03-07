Рецепт цього салату народився зненацька, як і всі геніальні ідеї. Улюблені інгредієнти, трішки приємного клопоту – і на столі вже стоїть апетитний та ситний салат.

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Рецепт салату з креветками, ківі та бринзою

Час: 15 хвилин

Порцій: 3

Приготування:

  1. Овочі миємо та сушимо. Нарізаємо капусту, шпинат рвемо руками.
  2. Помідор та ківі нарізаємо на крупні шматочки.
  3. Розморожені креветки смажимо кілька хвилин на олії з часником, соєвий соус додаємо до смаку. Остуджуємо та змішуємо з попередніми інгредієнтами.
  4. Кришимо бринзу у салат.
  5. Для приготування заправки з'єднуємо всі інгредієнти та добре перемішуємо.
  6. Заправляємо салат та подаємо до столу.

Смачного!