Рецепт этого салата родился неожиданно, как и все гениальные идеи. Любимые ингредиенты, немного приятных хлопот – и на столе уже стоит аппетитный и сытный салат.

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Рецепт салата с креветками, киви и брынзой

Время: 15 минут

Порций: 3

Приготовление:

  1. Овощи моем и сушим. Нарезаем капусту, шпинат рвем руками.
  2. Помидор и киви нарезаем на крупные кусочки.
  3. Размороженные креветки жарим несколько минут на масле с чесноком, соевый соус добавляем по вкусу. Остужаем и смешиваем с предыдущими ингредиентами.
  4. Крошим брынзу в салат.
  5. Для приготовления заправки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
  6. Заправляем салат и подаем к столу.

Приятного аппетита!