Рецепт этого салата родился неожиданно, как и все гениальные идеи. Любимые ингредиенты, немного приятных хлопот – и на столе уже стоит аппетитный и сытный салат.
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Рецепт салата с креветками, киви и брынзой
Время: 15 минут
Порций: 3
Приготовление:
- Овощи моем и сушим. Нарезаем капусту, шпинат рвем руками.
- Помидор и киви нарезаем на крупные кусочки.
- Размороженные креветки жарим несколько минут на масле с чесноком, соевый соус добавляем по вкусу. Остужаем и смешиваем с предыдущими ингредиентами.
- Крошим брынзу в салат.
- Для приготовления заправки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Заправляем салат и подаем к столу.
Приятного аппетита!