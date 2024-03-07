Рецепт этого салата родился неожиданно, как и все гениальные идеи. Любимые ингредиенты, немного приятных хлопот – и на столе уже стоит аппетитный и сытный салат.

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Рецепт салата с креветками, киви и брынзой

Время: 15 минут

Порций: 3

Ингредиенты: – пекинская капуста – 6 листьев;

– помидор – 1;

– киви – 2;

– коктейльные креветки – 150 грамм;

– брынза – 120 грамм;

– чеснок – 2 зубчика;

– немного зеленого шпината и соевого соуса; заправка:

– йогурт – 3 столовые ложки;

– соевый соус – 2 столовые ложки;

– горчица – 0,5 чайной ложки;

– перец и сухой чеснок по вкусу.



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Приготовление:

Овощи моем и сушим. Нарезаем капусту, шпинат рвем руками. Помидор и киви нарезаем на крупные кусочки. Размороженные креветки жарим несколько минут на масле с чесноком, соевый соус добавляем по вкусу. Остужаем и смешиваем с предыдущими ингредиентами. Крошим брынзу в салат. Для приготовления заправки соединяем все ингредиенты и хорошо перемешиваем. Заправляем салат и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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