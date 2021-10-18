Салат с маринованной тыквой и шовдарем от "адского" шефа Алекса Якутова
18 октября 2021 , 15:40Читати новину українською
Источник:Новый канал
Судья и главный шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного и полезного салата из маринованной тыквы. Мы уверены, что это блюдо вам понравится.
Тыква считается королевой осени, ведь она делает любое блюдо на вашем столе – шедевром. Нежный и приятный вкус овоща, праздничный вид и отличное сочетание с шовдарем или сыром.
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А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф-повар Алекс Якутов уверен, что рецепт вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем станет вашим любимым.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт салата из маринованной тыквы
- Время: 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление
- Порции: 2
Салат с маринованной тыквой / Фото Новый канал
– 100 г тыквы;
– 100 г апельсинового фреша;
– 10 г яблочного уксуса;
– 20 г сока маракуйи.
Для заправки:
– 100 г соевого соуса;
– 30 г лимонного фреша;
– 3 г меда;
– 7 г сока маракуйи.
Для салата:
– 70 г свежего шпината;
– 50 г помидоров черри;
– 70 г шовдаря;
– 50 г жареного фундука.
Приготовление:
- Нарежьте тыкву тонкими и длинными ломтями. Замаринуйте ее в фреше апельсина, маракуйи и уксусе.
- Переложите тыкву с маринадом в вакуумный пакет и отправьте в холодильник на 3 суток.
- Для приготовления соуса смешайте соевый соус, лимонный фреш и сок маракуйи.
- На тарелку выложите шпинат, помидоры, маринованную тыкву и нарезанный ломтиками шовдарь.
- Полейте салат соусом и посыпьте жареным фундуком.
- Подавайте салат из тыквы к столу охлажденным. Приятного аппетита!