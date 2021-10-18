Салат с маринованной тыквой и шовдарем от "адского" шефа Алекса Якутова

Судья и главный шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня" (Новый канал) Алекс Якутов поделился с читателями рецептом вкусного и полезного салата из маринованной тыквы. Мы уверены, что это блюдо вам понравится.

Тыква считается королевой осени, ведь она делает любое блюдо на вашем столе – шедевром. Нежный и приятный вкус овоща, праздничный вид и отличное сочетание с шовдарем или сыром.

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А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф-повар Алекс Якутов уверен, что рецепт вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем станет вашим любимым.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из маринованной тыквы

Время : 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление

: 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление Порции: 2



Салат с маринованной тыквой / Фото Новый канал

Приготовление:

Нарежьте тыкву тонкими и длинными ломтями. Замаринуйте ее в фреше апельсина, маракуйи и уксусе. Переложите тыкву с маринадом в вакуумный пакет и отправьте в холодильник на 3 суток. Для приготовления соуса смешайте соевый соус, лимонный фреш и сок маракуйи. На тарелку выложите шпинат, помидоры, маринованную тыкву и нарезанный ломтиками шовдарь. Полейте салат соусом и посыпьте жареным фундуком. Подавайте салат из тыквы к столу охлажденным. Приятного аппетита!

– 100 г тыквы;– 100 г апельсинового фреша;– 10 г яблочного уксуса;– 20 г сока маракуйи.– 100 г соевого соуса;– 30 г лимонного фреша;– 3 г меда;– 7 г сока маракуйи.– 70 г свежего шпината;– 50 г помидоров черри;– 70 г шовдаря;– 50 г жареного фундука.