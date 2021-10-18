Тыква считается королевой осени, ведь она делает любое блюдо на вашем столе – шедевром. Нежный и приятный вкус овоща, праздничный вид и отличное сочетание с шовдарем или сыром.

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А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф-повар Алекс Якутов уверен, что рецепт вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем станет вашим любимым.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из маринованной тыквы

Время : 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление

: 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление Порции: 2



Салат с маринованной тыквой / Фото Новый канал

Ингредиенты для маринада:

– 100 г тыквы;

– 100 г апельсинового фреша;

– 10 г яблочного уксуса;

– 20 г сока маракуйи.

Для заправки:

– 100 г соевого соуса;

– 30 г лимонного фреша;

– 3 г меда;

– 7 г сока маракуйи.

Для салата:

– 70 г свежего шпината;

– 50 г помидоров черри;

– 70 г шовдаря;

– 50 г жареного фундука.

Приготовление: