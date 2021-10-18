Тыква считается королевой осени, ведь она делает любое блюдо на вашем столе – шедевром. Нежный и приятный вкус овоща, праздничный вид и отличное сочетание с шовдарем или сыром.

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А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф-повар Алекс Якутов уверен, что рецепт вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем станет вашим любимым.


Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт салата из маринованной тыквы

  • Время: 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление
  • Порции: 2


Салат с маринованной тыквой / Фото Новый канал

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву тонкими и длинными ломтями. Замаринуйте ее в фреше апельсина, маракуйи и уксусе.
  2. Переложите тыкву с маринадом в вакуумный пакет и отправьте в холодильник на 3 суток.
  3. Для приготовления соуса смешайте соевый соус, лимонный фреш и сок маракуйи.
  4. На тарелку выложите шпинат, помидоры, маринованную тыкву и нарезанный ломтиками шовдарь.
  5. Полейте салат соусом и посыпьте жареным фундуком.
  6. Подавайте салат из тыквы к столу охлажденным. Приятного аппетита!