Тыква считается королевой осени, ведь она делает любое блюдо на вашем столе – шедевром. Нежный и приятный вкус овоща, праздничный вид и отличное сочетание с шовдарем или сыром.
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А еще салат подарит нужную порцию витаминов. Шеф-повар Алекс Якутов уверен, что рецепт вкусного салата с маринованной тыквой и шовдарем станет вашим любимым.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт салата из маринованной тыквы
- Время: 3 суток на маринование + 15 минут на приготовление
- Порции: 2
Салат с маринованной тыквой / Фото Новый канал
Приготовление:
- Нарежьте тыкву тонкими и длинными ломтями. Замаринуйте ее в фреше апельсина, маракуйи и уксусе.
- Переложите тыкву с маринадом в вакуумный пакет и отправьте в холодильник на 3 суток.
- Для приготовления соуса смешайте соевый соус, лимонный фреш и сок маракуйи.
- На тарелку выложите шпинат, помидоры, маринованную тыкву и нарезанный ломтиками шовдарь.
- Полейте салат соусом и посыпьте жареным фундуком.
- Подавайте салат из тыквы к столу охлажденным. Приятного аппетита!