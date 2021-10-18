Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-яку страву на вашому столі – шедевром. Ніжний та приємний смак овоча, святковий вигляд та відмінне поєднання з шовдарем або сиром.
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А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф-кухар Алекс Якутов впевнений, що рецепт смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем стане вашим улюбленим.
Алекс Якутов / Фото Новий канал
Рецепт салату з маринованого гарбуза
- Час: 3 доби на маринування + 15 хвилин на приготування
- Порції: 2
Салат з маринованим гарбузом / Фото Новий канал
Приготування:
- Наріжте гарбуз тонкими та довгими скибками. Замаринуйте його в фреші апельсина, маракуї та оцті.
- Перекладіть гарбуз з маринадом до вакуумного пакета та відправте в холодильник на 3 доби.
- Для приготування соусу змішайте соєвий соус, лимонний фреш та сік маракуї.
- На тарілку викладіть шпинат, помідори, замаринований гарбуз та нарізаний скибками шовдар.
- Полийте салат соусом та посипте смаженим фундуком.
- Подавайте салат з гарбуза до столу охолодженим. Смачного!