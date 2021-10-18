Гарбуз вважається королем осені, адже він робить будь-яку страву на вашому столі – шедевром. Ніжний та приємний смак овоча, святковий вигляд та відмінне поєднання з шовдарем або сиром.

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А ще салат подарує потрібну порцію вітамінів. Шеф-кухар Алекс Якутов впевнений, що рецепт смачного салату з маринованим гарбузом і шовдарем стане вашим улюбленим.


Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт салату з маринованого гарбуза

  • Час: 3 доби на маринування + 15 хвилин на приготування
  • Порції: 2


Салат з маринованим гарбузом / Фото Новий канал

Приготування:

  1. Наріжте гарбуз тонкими та довгими скибками. Замаринуйте його в фреші апельсина, маракуї та оцті.
  1. Перекладіть гарбуз з маринадом до вакуумного пакета та відправте в холодильник на 3 доби.
  1. Для приготування соусу змішайте соєвий соус, лимонний фреш та сік маракуї.
  1. На тарілку викладіть шпинат, помідори, замаринований гарбуз та нарізаний скибками шовдар.
  1. Полийте салат соусом та посипте смаженим фундуком.
  1. Подавайте салат з гарбуза до столу охолодженим. Смачного!