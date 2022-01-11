Приготовьте этот освежающий салат к праздничному столу (ведь вереница зимних праздников еще не закончилась). Ваши гости будут поражены совершенным сочетанием ингредиентов.

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Салат кальмарами и авокадо

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4


Салат с кальмарами / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Разрежьте тубусы кальмара, очистите от кожуры и нарежьте прямоугольники.


Скриншот видео

  1. Острым ножом сделайте надрезы 1 – 2 миллиметра.


Скриншот видео

  1. Отправьте кальмары в подсоленную кипящую воду и извлеките из нее, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.
  1. Для соуса смешайте растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты.
  1. Отварите перепелиные яйца до готовности и почистите от скорлупы.
  1. Нарежьте огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.
  1. К соусу добавьте кальмары и перемешайте. Затем соедините все ингредиенты для салата с соусом и перемешайте.
  1. Нарежьте кинзу и перемешайте с салатом. Посыпьте все кунжутом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления салата с морепродуктами: