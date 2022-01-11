Приготовьте этот освежающий салат к праздничному столу (ведь вереница зимних праздников еще не закончилась). Ваши гости будут поражены совершенным сочетанием ингредиентов.

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Салат кальмарами и авокадо

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2 – 4



Салат с кальмарами / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 300 граммов кальмаров (2 тубуса);

– 1 авокадо;

– 10 штук перепелиных яиц;

– 2 свежих огурца;

– обжаренный кунжут;

– кинза.

Для соуса:

– 10 граммов соуса "сладкий чили";

– 20 миллилитров соевого соуса;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Разрежьте тубусы кальмара, очистите от кожуры и нарежьте прямоугольники.



Скриншот видео

Острым ножом сделайте надрезы 1 – 2 миллиметра.



Скриншот видео

Отправьте кальмары в подсоленную кипящую воду и извлеките из нее, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.

Для соуса смешайте растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Отварите перепелиные яйца до готовности и почистите от скорлупы.

Нарежьте огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.

К соусу добавьте кальмары и перемешайте. Затем соедините все ингредиенты для салата с соусом и перемешайте.

Нарежьте кинзу и перемешайте с салатом. Посыпьте все кунжутом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления салата с морепродуктами: