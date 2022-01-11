Приготуйте цей салат до святкового столу – гості будуть вражені смаком та досконалим поєднанням інгредієнтів у страві.

Читайте також Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Салат з морепродуктами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4


Салат з кальмарами / Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Розріжте тубуси кальмара, очистіть від шкірки та наріжте на прямокутники.


Скріншот з відео

  1. Гострим ножем зробіть надрізи 1 – 2 міліметри.


Скріншот з відео

  1. Відправте кальмари в підсолену киплячу воду та дістаньте з неї, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.
  1. Для соусу змішайте олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Ретельно перемішайте інгредієнти.
  1. Перепелині яйця відваріть до готовності та почистіть від шкарлупи.
  1. Наріжте огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.
  1. До соусу додайте кальмари та перемішайте. Далі з'єднайте всі інгредієнти для салату з соусом та перемішайте.
  1. Наріжте кінзу та перемішайте з салатом. Посипте все кунжутом та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування салату з морепродуктами: