Салат с кальмарами и авокадо: немного моря и лета среди зимы

Может, хватит уже блюд с майонезом? Мы припасли вас интересный салат с морепродуктами и авокадо. Его легко готовить и очень вкусно есть!

Приготовьте этот освежающий салат к праздничному столу (ведь вереница зимних праздников еще не закончилась). Ваши гости будут поражены совершенным сочетанием ингредиентов.

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Салат кальмарами и авокадо

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2 – 4



Салат с кальмарами / Фото Лизы Глинской

– 300 граммов кальмаров (2 тубуса);– 1 авокадо;– 10 штук перепелиных яиц;– 2 свежих огурца;– обжаренный кунжут;– кинза.– 10 граммов соуса "сладкий чили";– 20 миллилитров соевого соуса;– 20 миллилитров оливкового масла;– щепотка соли.

Приготовление:

Разрежьте тубусы кальмара, очистите от кожуры и нарежьте прямоугольники.



Скриншот видео

Острым ножом сделайте надрезы 1 – 2 миллиметра.



Скриншот видео

Отправьте кальмары в подсоленную кипящую воду и извлеките из нее, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.

Для соуса смешайте растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Отварите перепелиные яйца до готовности и почистите от скорлупы.

Нарежьте огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.

К соусу добавьте кальмары и перемешайте. Затем соедините все ингредиенты для салата с соусом и перемешайте.

Нарежьте кинзу и перемешайте с салатом. Посыпьте все кунжутом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления салата с морепродуктами: