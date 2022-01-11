Салат с кальмарами и авокадо: немного моря и лета среди зимы
11 января 2022 , 12:01Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Может, хватит уже блюд с майонезом? Мы припасли вас интересный салат с морепродуктами и авокадо. Его легко готовить и очень вкусно есть!
Приготовьте этот освежающий салат к праздничному столу (ведь вереница зимних праздников еще не закончилась). Ваши гости будут поражены совершенным сочетанием ингредиентов.
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Салат кальмарами и авокадо
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Салат с кальмарами / Фото Лизы Глинской
– 300 граммов кальмаров (2 тубуса);
– 1 авокадо;
– 10 штук перепелиных яиц;
– 2 свежих огурца;
– обжаренный кунжут;
– кинза.
Для соуса:
– 10 граммов соуса "сладкий чили";
– 20 миллилитров соевого соуса;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Разрежьте тубусы кальмара, очистите от кожуры и нарежьте прямоугольники.
Скриншот видео
- Острым ножом сделайте надрезы 1 – 2 миллиметра.
Скриншот видео
- Отправьте кальмары в подсоленную кипящую воду и извлеките из нее, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.
- Для соуса смешайте растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты.
- Отварите перепелиные яйца до готовности и почистите от скорлупы.
- Нарежьте огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.
- К соусу добавьте кальмары и перемешайте. Затем соедините все ингредиенты для салата с соусом и перемешайте.
- Нарежьте кинзу и перемешайте с салатом. Посыпьте все кунжутом и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления салата с морепродуктами: