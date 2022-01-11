Салат с кальмарами и авокадо: немного моря и лета среди зимы

11 января 2022 , 12:01
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Может, хватит уже блюд с майонезом? Мы припасли вас интересный салат с морепродуктами и авокадо. Его легко готовить и очень вкусно есть!

Приготовьте этот освежающий салат к праздничному столу (ведь вереница зимних праздников еще не закончилась). Ваши гости будут поражены совершенным сочетанием ингредиентов.

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Салат кальмарами и авокадо

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4


Салат с кальмарами / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:
– 300 граммов кальмаров (2 тубуса);
– 1 авокадо;
– 10 штук перепелиных яиц;
– 2 свежих огурца;
– обжаренный кунжут;
– кинза.
Для соуса:
– 10 граммов соуса "сладкий чили";
– 20 миллилитров соевого соуса;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разрежьте тубусы кальмара, очистите от кожуры и нарежьте прямоугольники.


Скриншот видео

  1. Острым ножом сделайте надрезы 1 – 2 миллиметра.


Скриншот видео

  1. Отправьте кальмары в подсоленную кипящую воду и извлеките из нее, как только вода снова закипит. Важно не переварить их.
  1. Для соуса смешайте растительное масло, соевый соус, сладкий чили соус и соль. Тщательно перемешайте ингредиенты.
  1. Отварите перепелиные яйца до готовности и почистите от скорлупы.
  1. Нарежьте огурцы, авокадо и яйца произвольными кусочками.
  1. К соусу добавьте кальмары и перемешайте. Затем соедините все ингредиенты для салата с соусом и перемешайте.
  1. Нарежьте кинзу и перемешайте с салатом. Посыпьте все кунжутом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления салата с морепродуктами:

 

Автор: Богданна Рибак