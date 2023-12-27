Попробуйте что-нибудь новенькое: как приготовить салат Нисуаз с тунцом на Новый год
27 декабря 2023, 15:04Читати новину українською
Источник:downshif tology
Салат Нисуаз – это классический французский салат из города Ницца. Он идеально подойдет празднованию с друзьями или семьей.
Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола.
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Рецепт салата Нисуаз
- Время: 45 минут
- Порций: 4
- 150 грамм консервированного тунца;
- 3 яйца;
- 2 огурца;
- 200 грамм картофеля;
- 100 грамм стручковой фасоли;
- 1 пучок салата;
- 50 грамм оливок;
- 1 луковица;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Сварите картофель, фасоль и яйца на "круто".
- Охладите и нарежьте их на кубики.
- Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры.
- На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат.
- На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук.
- Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой.