Попробуйте что-нибудь новенькое: как приготовить салат Нисуаз с тунцом на Новый год

Салат Нисуаз – это классический французский салат из города Ницца. Он идеально подойдет празднованию с друзьями или семьей.

Этот салат такой аппетитный и сытный, ведь здесь собрано отличное сочетание. Листовая зелень, тунец, оливки и яйца с лимонной заправкой – это то, что нужно для новогоднего стола.

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Рецепт салата Нисуаз

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

- 150 грамм консервированного тунца;- 3 яйца;- 2 огурца;- 200 грамм картофеля;- 100 грамм стручковой фасоли;- 1 пучок салата;- 50 грамм оливок;- 1 луковица;- 3 столовые ложки оливкового масла;- 1 столовая ложка лимонного сока;- соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите картофель, фасоль и яйца на "круто". Охладите и нарежьте их на кубики. Вымойте и нарежьте лук, огурцы и помидоры. На большом плоском блюде или порционных тарелках разложите зеленый салат. На него выложите картофель, фасоль, тунца, яйца, помидоры, оливки, огурцы и лук. Оливковое масло смешайте с лимоном и специями и полейте салат заправкой.