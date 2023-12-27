Цей салат такий апетитний та ситний, адже тут зібрано чудове поєднання. Листова зелень, тунець, оливки та яйця з лимонною заправкою – саме те, що потрібно для новорічного столу.
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Рецепт салату Нісуаз
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто".
- Охолодіть та наріжте їх на кубики.
- Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори.
- На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат.
- На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю.
- Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.