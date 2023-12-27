Цей салат такий апетитний та ситний, адже тут зібрано чудове поєднання. Листова зелень, тунець, оливки та яйця з лимонною заправкою – саме те, що потрібно для новорічного столу.

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Рецепт салату Нісуаз

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Зваріть картоплю, фасолю та яйця на "круто".
  2. Охолодіть та наріжте їх на кубики.
  3. Помийте та наріжте цибулю, огірки та помідори.
  4. На великому плоскому блюді або порційних тарілках розкладіть зелений салат.
  5. На нього викладіть картоплю, фасолю, тунця, яйця, помідори, оливки, огірки та цибулю.
  6. Оливкову олію змішайте з лимоном та спеціями та полийте заправкою салат.