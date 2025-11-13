Укр Рус
13 ноября, 18:40
Каждый слой как на картинке: готовим безумно популярный салат "Первый снег"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Салат "Первый снег" легко готовится и имеет непревзойденный результат.
  • Можно заменить майонез и сделать его менее калорийным, ведь остальные ингредиенты в нем вполне диетические.

Приближаются праздники – а значит, настало время "салатных" экспериментов. Этот вам точно понравится, ведь легкое приготовление увенчивается непревзойденным результатом!

Пока на улице нет снега – вы легко можете воспроизвести его у себя на кухне и почувствовать праздничную атмосферу на вкус. Поверьте, вам захочется вернуться к этому опыту снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить салат "Первый снег"?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 вареных картофелины;
– 1 вареное куриное филе;
– 2 маринованных огурца;
– 6 вареных яиц;
– 200 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки горчицы в зернах;
– 200 граммов майонеза;
– черный кунжут для украшения;
маринованный лук:
– 1 луковица;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров кипятка.

Шедевр без лишних усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Сначала маринуем лук: чистим, нарезаем, заливаем кипятком, добавляем остальные ингредиенты и оставляем на 20 минут.
  2. Картофель натираем, смазываем горчицей и майонезом – это 1 слой.
  3. Далее выкладываем нарезанную кубиками курицу и лук, делаем сеточку из майонеза.
  4. Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем слоем, поливаем майонезом, затем натираем сыр и белки.

Чем можно заменить майонез?

Если хотите сделать салат менее калорийным – используйте для заправки сметану или греческий йогурт. Однако их надо обогатить вкусовыми акцентами.

Например, можно добавить к ним давленый чеснок или итальянские травы, чтобы вкус салата был насыщенным и колоритным, подсказывает портал Beszamel.

