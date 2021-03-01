Салат с макаронами и мясом криля по рецепту Евгения Клопотенко
Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился с читателями оригинальным рецептом салата с мясом криля и помидорами.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Украинский шеф–повар Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас вкусными блюдами из простых продуктов и предлагает приготовить салат из макарон, мясом криля, сочными томатами и мягким сыром. Приготовьте вкусный ужин, который понравится всей семье.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата в кастрюле с кипятком отварите макароны. Сцедите воду.
- Тщательно помойте помидоры, петрушку. Томаты нарежьте ломтиками, а мягкий сыр крупными кубиками. Петрушку измельчить ножом.
- В миску выложите макароны, добавьте томаты, сыр, петрушку, мясо криля, оливковое масло, лимонный сок.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт салата с мясом криля и помидорами от Евгения Клопотенко в видео:
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