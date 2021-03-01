Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился с читателями оригинальным рецептом салата с мясом криля и помидорами.

Украинский шеф–повар Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас вкусными блюдами из простых продуктов и предлагает приготовить салат из макарон, мясом криля, сочными томатами и мягким сыром. Приготовьте вкусный ужин, который понравится всей семье.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– макароны (бантики);

– мясо криля (консервы);

– томаты;

– мягкий сыр (моцарелла);

– оливковое масло;

– петрушка;

– лимон;

– соль.

Для приготовления салата в кастрюле с кипятком отварите макароны. Сцедите воду. Тщательно помойте помидоры, петрушку. Томаты нарежьте ломтиками, а мягкий сыр крупными кубиками. Петрушку измельчить ножом. В миску выложите макароны, добавьте томаты, сыр, петрушку, мясо криля, оливковое масло, лимонный сок. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт салата с мясом криля и помидорами от Евгения Клопотенко в видео: