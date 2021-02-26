Рецепт картофельных ньокки от Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас вкусными блюдами из простых продуктов. Сегодня шеф-повар предлагает приготовить картофельные ньокки – рецепт дальше в материале.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Талантливый шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями вкусным рецептом картофельных ньокки, которые он предлагает готовить с ароматным и нежным сыром. Не будем терять времени, айда готовить!
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Кстати, для приготовления блюда нам нужны простые ингредиенты, которые точно есть на кухне каждой хозяйки: любимый картофель, сыр и яйца. На вкус украинские ньокки не отстают от итальянских – объедение.
Вы можете налепить много тех итальянских галушек заранее, заморозить, а потом утром доставать и варить ньокки,
– поделился собственным лайфхаком Евгений Клопотенко.
Как приготовить домашние ньоки
- Тщательно помойте картофель, очистите от кожуры и отварите до готовности в подсоленной воде.
- Охладите готовый картофель, растолките пестиком и соедините с мукой.
- Добавьте в тесто натертый сыр и яйцо – перемешайте до однородности. На ваш вкус можно еще добавить специй.
- Разделите тесто на маленькие клецки руками или ножом, сформируйте ньокки (палюшки) и посыпьте мукой.
- Отварите ньокки в кипящей подсоленной воде до готовности – 3 минут достаточно.
- Готовые ньокки смажьте сливочным маслом и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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