Евгений Клопотенко не перестает удивлять нас вкусными блюдами из простых продуктов. Сегодня шеф-повар предлагает приготовить картофельные ньокки – рецепт дальше в материале.

Талантливый шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями вкусным рецептом картофельных ньокки, которые он предлагает готовить с ароматным и нежным сыром. Не будем терять времени, айда готовить!

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Кстати, для приготовления блюда нам нужны простые ингредиенты, которые точно есть на кухне каждой хозяйки: любимый картофель, сыр и яйца. На вкус украинские ньокки не отстают от итальянских – объедение.

Вы можете налепить много тех итальянских галушек заранее, заморозить, а потом утром доставать и варить ньокки,

– поделился собственным лайфхаком Евгений Клопотенко.

Как приготовить домашние ньоки

Ингредиенты:

– 450 г картофеля;

– 120 г муки;

– твердый сыр на ваш вкус;

– яйцо;

– соль, перец по вашему вкусу.