Вкуснее не бывает: рецепт фантастического салата с селедкой
8 мая 2024, 19:54Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Есть много вкусных салатов с селедкой. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.
Этот салат понравится многим. Он прекрасно заменит классическую Шубу.
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Салат с селедкой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 4 – 5 отварных картофелин;
– 2 соленых огурца;
– филе крупной сельди;
– половина банки консервированного горошка;
– 1 синий лук;
– петрушка, укроп, масло, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Отваренный в мундирах картофель почистите и нарежьте кубиками.
- Лук, сельдь и квашеный огурец тоже нарежьте кубиком, а зелень измельчите.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте салат маслом, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте и подавайте к столу.