Салат-шаурма с сочной курицей: свежее видение любимых блюд на одной тарелке
19 января 2022 , 21:17Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Впечатляющая подача блюда не оставит в стороне даже утонченного гурмана. В ней сочетается сразу два блюда: шаурма и салат.
Салат-шаурма с курятиной: рецепт
- Время: 3 часа
- Порции: 3 – 4
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Фото Cafe delites
– 2 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 4 филе куриных бедер без костей и кожи;
– ½ столовой ложки тахини (кунжутной пасты);
– 2 зубчика чеснока, измельченные;
– ¼ чайной ложки молотой корицы;
– ¼ чайной ложки молотых семян кориандра;
– ¼ чайной ложки молотой гвоздики;
– ¼ чайной ложки молотого тмина;
– ¼ чайной ложки молотого фенхеля;
– ¼ чайной ложки копченой паприки;
– ¼ чайной ложки молотого кардамона;
– ¼ чайной ложки кайенского перца (или порошка красного чили) – по желанию;
– ½ чайной ложки морской соли.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте все специи для курятины и перемешайте с греческим йогуртом.
Фото Cafe delites
- Полностью покройте курицу и оставьте ее мариноваться на два часа или на ночь, если позволяет время.
- Разогрейте сковороду или сковороду-гриль, добавьте небольшое количество масла и жарьте курицу на гриле, или обжарьте с обеих сторон до готовности.
- Пока курица готовится, приготовьте коржи: разогрейте большую сковороду на медленном огне и обжарьте их до золотистого цвета с каждой стороны.
Фото Cafe delites
- Выложите на тарелку.
– 200 граммов свежего салата;
– 2 помидора (нарезанные кубиками);
– 1 спелый авокадо (нарезанный кубиками);
– 1 огурец (нарезанный кубиками);
– ½ красного лука (нарезанный кубиками);
– ½ стакана оливок каламата;
– 100 граммов измельченной феты;
– ¼ стакана мелко нарезанной петрушки;
Для соуса:
– ½ стакана простого греческого йогурта;
– 1 столовая ложка тахини;
– 1 зубчик чеснока (измельченный);
– 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;
– соль;
– черный молотый перец;;
Дополнительно:
– 3 штуки круглых лавашей.
Приготовление:
- Заранее нарезанные овощи немного перемешайте и выложите на лаваш.
- Приготовьте чесночный соус: смешайте йогурт вместе с чесноком, лимонным соком и солью.
Фото Cafe delites
- Когда курица приготовится, нарежьте ее произвольными кусочками и выложите на салат.
Фото Cafe delites
- Полейте блюдо чесночным соусом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!