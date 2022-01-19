Салат-шаурма з курятиною: рецепт

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 – 4

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте всі спеції для курятини та перемішайте з грецьким йогуртом.


Фото Cafe delites

  1. Повністю покрийте курку і залишіть її маринуватися на дві години або на ніч, якщо дозволяє час.
  1. Розігрійте сковороду або сковороду-гриль, додайте невелику кількість олії і обсмажте курку на грилі або обсмажте з обох сторін до готовності.
  1. Доки курка готується, приготуйте коржі: розігрійте більшу сковороду на повільному вогні і обсмажте їх до золотистого кольору з кожного боку.


Фото Cafe delites

  1. Викладіть на тарілку.

Приготування:

  1. Заздалегідь нарізані овочі трішки перемішайте та викладіть на лаваші.
  1. Приготуйте часниковий соус: змішайте йогурт разом з часником, лимонним соком і сіллю.


Фото Cafe delites

  1. Коли курка приготується, наріжте її довільними шматочками і викладіть на салат.


Фото Cafe delites

  1. Полийте страву часниковим соусом і подавайте до столу.

Смачного!