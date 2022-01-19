Салат-шаурма з курятиною: рецепт
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4
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Фото Cafe delites
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі спеції для курятини та перемішайте з грецьким йогуртом.
Фото Cafe delites
- Повністю покрийте курку і залишіть її маринуватися на дві години або на ніч, якщо дозволяє час.
- Розігрійте сковороду або сковороду-гриль, додайте невелику кількість олії і обсмажте курку на грилі або обсмажте з обох сторін до готовності.
- Доки курка готується, приготуйте коржі: розігрійте більшу сковороду на повільному вогні і обсмажте їх до золотистого кольору з кожного боку.
Фото Cafe delites
- Викладіть на тарілку.
Приготування:
- Заздалегідь нарізані овочі трішки перемішайте та викладіть на лаваші.
- Приготуйте часниковий соус: змішайте йогурт разом з часником, лимонним соком і сіллю.
Фото Cafe delites
- Коли курка приготується, наріжте її довільними шматочками і викладіть на салат.
Фото Cafe delites
- Полийте страву часниковим соусом і подавайте до столу.
Смачного!