Салат-шаурма с курятиной: рецепт
- Время: 3 часа
- Порции: 3 – 4
Читайте также Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов
Фото Cafe delites
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте все специи для курятины и перемешайте с греческим йогуртом.
Фото Cafe delites
- Полностью покройте курицу и оставьте ее мариноваться на два часа или на ночь, если позволяет время.
- Разогрейте сковороду или сковороду-гриль, добавьте небольшое количество масла и жарьте курицу на гриле, или обжарьте с обеих сторон до готовности.
- Пока курица готовится, приготовьте коржи: разогрейте большую сковороду на медленном огне и обжарьте их до золотистого цвета с каждой стороны.
Фото Cafe delites
- Выложите на тарелку.
Приготовление:
- Заранее нарезанные овощи немного перемешайте и выложите на лаваш.
- Приготовьте чесночный соус: смешайте йогурт вместе с чесноком, лимонным соком и солью.
Фото Cafe delites
- Когда курица приготовится, нарежьте ее произвольными кусочками и выложите на салат.
Фото Cafe delites
- Полейте блюдо чесночным соусом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!