Салат-шаурма с курятиной: рецепт

  • Время: 3 часа
  • Порции: 3 – 4

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте все специи для курятины и перемешайте с греческим йогуртом.


Фото Cafe delites

  1. Полностью покройте курицу и оставьте ее мариноваться на два часа или на ночь, если позволяет время.
  1. Разогрейте сковороду или сковороду-гриль, добавьте небольшое количество масла и жарьте курицу на гриле, или обжарьте с обеих сторон до готовности.
  1. Пока курица готовится, приготовьте коржи: разогрейте большую сковороду на медленном огне и обжарьте их до золотистого цвета с каждой стороны.


Фото Cafe delites

  1. Выложите на тарелку.

Приготовление:

  1. Заранее нарезанные овощи немного перемешайте и выложите на лаваш.
  1. Приготовьте чесночный соус: смешайте йогурт вместе с чесноком, лимонным соком и солью.


Фото Cafe delites

  1. Когда курица приготовится, нарежьте ее произвольными кусочками и выложите на салат.


Фото Cafe delites

  1. Полейте блюдо чесночным соусом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!