И сегодня этот салат звучит так же убедительно – нежный, сытный и очень домашний, информирует 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

Читайте также Салат "Ольга" на Рождество: простой рецепт, после которого вы забудете об "Оливье"

Как приготовить салат "Валентина"?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты для салата:

– 300 граммов вареного картофеля;

– 200 граммов ветчины;

– 100 граммов репчатого лука;

– 4 вареных яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– соль по вкусу.

Для соуса:

– 100 граммов майонеза;

– 100 граммов сметаны.

Для маринования лука:

– 30 миллилитров столового уксуса;

– 50 миллилитров воды.

Приготовление:

Лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте смесью воды и уксуса и оставьте мариноваться на 10 – 15 минут. После этого слегка отожмите лишнюю жидкость. Для соуса смешайте майонез и сметану до однородности. Собирайте салат в форме диаметром около 18 сантиметров, выкладывая ингредиенты слоями. Первый слой – натертый на мелкой терке вареный картофель. Слегка посолите и смажьте соусом. Второй слой – нарезанная кубиками ветчина и маринованный лук, сверху снова слой соуса. Третий слой – натертые яичные белки. Четвертый слой – тертый твердый сыр, смажьте соусом. Пятый слой – натертые яичные желтки. По желанию украсьте салат зеленью или мелкой сеткой соуса. Перед подачей дайте настояться в холодильнике 1 – 2 часа – так слои лучше соединятся, а вкус станет еще нежнее.

Как сделать салат менее калорийным?

При необходимости майонез можно заменить густой сметаной или греческим йогуртом – так салат получится легче, но сохранит насыщенный вкус, отмечает Kuchnia.

Для вкусовых акцентов прекрасно подойдут лимонный сок или специи. Сухой чеснок, мускатный орех или ароматные травы помогут сделать вкус более выразительным.

Какие еще вкусности стоит приготовить?