Салатов с курятиной существует немало, и "Ольга" отличается удачным сочетанием простых ингредиентов. Особую роль здесь играют сухарики – они добавляют приятной хрусткости и делают блюдо еще более сытным, информирует 24 Канал со ссылкой на SHUBA.
Как приготовить салат "Ольга"?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 100 граммов сухариков;
– 50 граммов твердого сыра;
– 2 маринованных огурца;
– 2 куриных яйца;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 столовые ложки майонеза;
– листья салата по вкусу;
– 1 пучок укропа;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе отварите и оставьте охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно оставалось сочным. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Огурцы нарежьте, сцедите лишнюю жидкость. Сыр натрите, укроп мелко порубите.
- Курицу нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченные яйца, огурцы и сыр. Осторожно перемешайте.
- Введите чеснок, пропущенный через пресс, добавьте укроп, заправьте майонезом, посолите по вкусу и еще раз перемешайте.
- Выложите салат на тарелку, застеленную листьями салата, а сухарики добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.
Чем заменить майонез?
Попробуйте заменить майонез на сметану или натуральный йогурт. Так салат станет более нежным и менее калорийным, говорит Kuchnia.
Для того, чтобы добавить к заправке немного вкусовых акцентов, используйте лимонный сок или специи. В частности, подойдут сухой чеснок, мускатный орех или душистые травы.
