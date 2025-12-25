Салатов с курятиной существует немало, и "Ольга" отличается удачным сочетанием простых ингредиентов. Особую роль здесь играют сухарики – они добавляют приятной хрусткости и делают блюдо еще более сытным, информирует 24 Канал со ссылкой на SHUBA.

Как приготовить салат "Ольга"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов сухариков;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2 маринованных огурца;

– 2 куриных яйца;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 столовые ложки майонеза;

– листья салата по вкусу;

– 1 пучок укропа;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе отварите и оставьте охлаждаться прямо в бульоне, чтобы оно оставалось сочным. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Огурцы нарежьте, сцедите лишнюю жидкость. Сыр натрите, укроп мелко порубите. Курицу нарежьте небольшими кусочками, добавьте измельченные яйца, огурцы и сыр. Осторожно перемешайте. Введите чеснок, пропущенный через пресс, добавьте укроп, заправьте майонезом, посолите по вкусу и еще раз перемешайте. Выложите салат на тарелку, застеленную листьями салата, а сухарики добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Чем заменить майонез?

Попробуйте заменить майонез на сметану или натуральный йогурт. Так салат станет более нежным и менее калорийным, говорит Kuchnia.

Для того, чтобы добавить к заправке немного вкусовых акцентов, используйте лимонный сок или специи. В частности, подойдут сухой чеснок, мускатный орех или душистые травы.

