Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальные рецепты салатов без майонеза — с курицей и мандаринами, с фенхелем, цитрусовыми и орехами, с тыквой, фетой и апельсинами.

Шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепты и поделился на официальном сайте. По словам кулинара такие салаты — замечательная альтернатива для тех, кто хочет отказаться от майонеза или попробовать новые вкусы и блюда. Читайте также Овощные диетические салаты – праздничные рецепты Салат с курицей и мандаринами Ингредиенты:

— 1 мандарин (без косточек);

— 100 г рукколы;

— ½ шт. куриной грудки;

— 2 кусочка батона для сухарей;

— сок половины лимона;

— 2 ч. л. французской горчицы;

— 4-5 ст. л. растительного масла;

— 1 щепотка зерен кориандра;

— соль, перец. Тщательно помойте мандарины, руколлу. Нарежьте кубиками два ломтика батона и обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Тщательно помойте филе куриной грудки, нарежьте половину тонкими слайсами, сбрызните соком лимона, добавьте соль, перец по вкусу, обжарьте на сковороде на растительном масле до золотистой корочки. Готовим заправку. В миске смешайте две чайные ложки горчицы, добавьте соль, сок лимона. Выложите в тарелку для салата, рукколу, обжаренные слайсы курятины, добавьте щепотку кориандра, смажьте заправкой и добавьте две столовые ложки растительного масла, украсьте ломтиками мандаринов. Филе курицы Салат с фенхелем, цитрусовыми и орехами Ингредиенты:

- 1 грейпфрут;

- 1 апельсин;

- 150 г фенхеля;

- 20-30 г жареных лесных орехов;

- 3 веточки петрушки;

- 2 веточки мяты;

- 1 щепотка перца чили;

- 30 мл оливкового масла;

- 10 мл винного уксуса;

- 1 щепотка семян фенхеля;

- соль. Тщательно помойте фрукты и овощи. Очистите от кожуры, белых шкурок и косточек.

Нарежьте мякоть грейпфрута небольшими кубиками, апельсин - полукольцами пополам. Фенхель нарежьте тонкими слайсами. Орехи подсушите в духовке, оставьте до полного охлаждения и измельчите ножом. В тарелку красиво выложите фенхель, листья петрушки, добавьте 10 мл винного уксуса, добавьте орехов, соль, щепотку перца чили, семена фенхеля и перемешайте салат. Перед подачей украсьте листочками мяты. Мандарины Салат с тыквой, фетой и апельсинами Ингредиенты:

- 100 г сыра фета;

- 200 г тыквы;

- 1 апельсин;

- 1 чеснок;

- 1 веточка базилика;

- оливковое масло,

- соль, черный перец. Тщательно помойте тыкву. Очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Разогрейте духовку, выложите на противень пергаментную бумагу, разложите тыкву, сбрызните оливковым маслом, добавьте зубчик чеснока, отправьте на запекание, чтобы тыква стала мягкой. Выложите тыкву и оставьте при комнатной температуре до полного остывания. Тщательно помойте апельсин. Натрите цедру на терке, вырежьте мякоть. Сыр фета нарежьте кубиками. Важно! Чтобы сыр не крошился, лезвие ножа смочите водой. На тарелку красиво выложите тыкву, сыр фета, мякоть апельсина, смажьте оливковым маслом, добавьте соль, перец по вкусу. Украсьте листочками базилика и апельсиновой цедрой. Приятного аппетита!