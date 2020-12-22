Кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує до святкового столу оригінальні рецепти салатів без майонезу – з куркою та мандаринами, з фенхелем, цитрусовими та горіхами, з гарбузом, фетою та апельсинами.

Шеф-кухар Євген Клопотенко підготував рецепти та поділився на офіційному сайті. За словами кулінара такі салати – чудова альтернатива для тих, хто хоче відмовитися від майонезу або спробувати нові смаки та страви. Читайте також Овочеві дієтичні салати — святкові рецепти Салат з куркою та мандаринами Інгредієнти:

– 1 мандарин (без кісточок);

– 100 г руколи;

– ½ шт. курячої грудки;

– 2 шматочки батону для сухарів;

– сік половини лимона;

– 2 ч. л. французької гірчиці;

– 4-5 ст. л. рослинної олії;

– 1 дрібка зерен коріандру;

– сіль, перець. Ретельно помийте мандарини, руколу. Наріжте кубиками дві скибочки батону та обсмажте на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки. Ретельно помийте філе курячої грудки, наріжте половину тонкими слайсами, збризніть соком лимона, додайте сіль, перець за смаком, обсмажте на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки. Готуємо заправку. У мисці змішайте дві чайні ложки гірчиці, додайте сіль, сік лимона. Викладіть у тарілку для салату, руколу, обсмажені слайси курятини, додайте дрібку коріандру, змастіть заправкою та додайте дві столові ложки рослинної олії, прикрасьте скибочками мандаринів. Філе курятини Салат з фенхелем, цитрусовими та горіхами Інгредієнти:

– 1 грейпфрут;

– 1 апельсин;

– 150 г фенхелю;

– 20-30 г смажених лісових горіхів;

– 3 гілочки петрушки;

– 2 гілочки м’яти;

– 1 дрібка перцю чилі;

– 30 мл оливкової олії;

– 10 мл винного оцту;

– 1 дрібка насіння фенхелю;

– сіль. Ретельно помийте фрукти та овочі. Очистіть від шкірки, білих шкірок та кісточок. Наріжте м’якоть грейпфрута невеликими кубиками, апельсин – півкільцями навпіл. Фенхель наріжте тонкими слайсами. Горіхи підсушіть у духовці, залиште до повного охолодження та подрібніть ножем. У тарілку красиво викладіть фенхель, листя петрушки, додайте 10 мл винного оцту, додайте горіхів, сіль, дрібку перцю чилі, насіння фенхелю та перемішайте салат. Перед подачею прикрасьте листочками м’яти. Мандарини Салат з гарбузом, фетою та апельсинами Інгредієнти:

– 100 г сиру фета;

– 200 г гарбуза;

– 1 апельсин;

– 1 часник;

– 1 гілочка базиліку;

– оливкова олія;

– сіль, чорний перець. Ретельно помийте гарбуз. Очистіть від шкірки, наріжте кубиками. Розігрійте духовку, викладіть на деко пергаментний папір, розкладіть гарбуз, збризніть оливковою олією, додайте зубчик часнику, відправте на запікання, щоб гарбуз став м’яким. Викладіть гарбуз та залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. Ретельно помийте апельсин. Натріть цедру на терці, виріжте м’якоть. Сир фета наріжте кубиками. Важливо! Щоб сир не кришився, лезо ножа змочіть водою. На тарілку красиво викладіть гарбуз, сир фета, м’якоть апельсина, змастіть оливковою олією, додайте сіль, перець за смаком. Прикрасьте листочкпми базиліка й апельсиновою цедрою. Смачного!