Легкие и полезные салаты с курицей: три домашних рецепта
30 июня 2021 , 16:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас три рецепта салатов с курицей, фруктами и овощами на любой вкус, которые вы легко и быстро приготовите дома.
Салаты с курицей – отличная идея на обед или ужин. Легкие блюда из свежих овощей и нежным мясом, понравятся всем.
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Не надо тратить много времени на кухне, потому что за 25 минут вкусные и полезные салаты у вас на столе. К блюдам добавляйте любимые овощи, специи, соусы и гарнир.
Салат с курицей и сладким перцем
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
Салат с курицей и сладким перцем / Фото UnsplashИнгредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 2 сладких перца (желтый, красный);
– 1 огурец;
– соль;
– перец. Ингредиенты для соуса:
– 200 граммов сметаны 15%;
– 2 чайные ложки оливкового масла;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки горчицы;
– соль.
- Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Огурец помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки.
- В миске соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте горчицу, сметану, соль, перемешайте до однородной консистенции.
- В тарелку выложите обжаренное мясо, сладкий перец, смажьте салат соусом.
Салат с курицей, шпинатом и клубникой
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
Салат с курицей и клубникой / Фото UnsplashИнгредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 30 граммов шпината;
– 80 граммов клубники;
– 50 граммов феты;
– 30 граммов грецких орехов;
– растительное масло;
– мята
– соль,
– перец. Ингредиенты:
– 1/4 столовой ложки яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– перец;
– соль.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Шпинат промойте.
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки.
- В миске соедините оливковое масло с уксусом, добавьте лимонный сок, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции.
- Грецкие орехи подсушите несколько минут в духовке, измельчите ножом.
- Фету нарежьте ломтиками.
- Мяту помойте.
- В тарелку выложите листья шпината, обжаренное мясо, фету, орехи, смажьте салат соусом, задекорируйте листочками мяты.
Салат с курицей, тертым сыром и томатами черри
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
Салат с курицей, томатами черри и тертым сыром / Фото UnsplashИнгредиенты:
– 1 – 2 шт. куриного филе;
– 50 граммов томатов черри;
– 50 граммов листьев салата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 3 ломтика хлеба;
– 50 граммов твердого сыра (Пармезан);
– соль,
– перец.
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки.
- Листья салата тщательно помойте.
- Томаты черри помойте, разрежьте пополам.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Хлеб нарежьте кубиками, выложите на противень.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться течение 5 – 7 минут.
- В миске соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте перец.
- В тарелку выложите листья салата, томаты черри, обжаренное мясо, добавьте соус из оливкового масла, сверху выложите тертый сыр и сухарики. Приятного аппетита!