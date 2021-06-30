Легкие и полезные салаты с курицей: три домашних рецепта

Думаете, что приготовить на обед? Мы подготовили для вас три рецепта салатов с курицей, фруктами и овощами на любой вкус, которые вы легко и быстро приготовите дома.

Салаты с курицей – отличная идея на обед или ужин. Легкие блюда из свежих овощей и нежным мясом, понравятся всем.

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Не надо тратить много времени на кухне, потому что за 25 минут вкусные и полезные салаты у вас на столе. К блюдам добавляйте любимые овощи, специи, соусы и гарнир.

Салат с курицей и сладким перцем

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

Салат с курицей и сладким перцем / Фото Unsplash

Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Огурец помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. В миске соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте горчицу, сметану, соль, перемешайте до однородной консистенции. В тарелку выложите обжаренное мясо, сладкий перец, смажьте салат соусом.

Салат с курицей, шпинатом и клубникой

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

– 200 граммов куриного филе;– 2 сладких перца (желтый, красный);– 1 огурец;– соль;– перец.– 200 граммов сметаны 15%;– 2 чайные ложки оливкового масла;– 1/2 чайной ложки лимонного сока;– 1/2 чайной ложки горчицы;– соль.

Салат с курицей и клубникой / Фото Unsplash

Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Шпинат промойте. Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. В миске соедините оливковое масло с уксусом, добавьте лимонный сок, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Грецкие орехи подсушите несколько минут в духовке, измельчите ножом. Фету нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В тарелку выложите листья шпината, обжаренное мясо, фету, орехи, смажьте салат соусом, задекорируйте листочками мяты.

Салат с курицей, тертым сыром и томатами черри

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

– 200 граммов куриного филе;– 30 граммов шпината;– 80 граммов клубники;– 50 граммов феты;– 30 граммов грецких орехов;– растительное масло;– мята– соль,– перец.– 1/4 столовой ложки яблочного уксуса;– 1 столовая ложка соевого соуса;– 2 столовые ложки оливкового масла;– перец;– соль.

Салат с курицей, томатами черри и тертым сыром / Фото Unsplash

Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. Листья салата тщательно помойте. Томаты черри помойте, разрежьте пополам. Сыр натрите на крупной терке. Хлеб нарежьте кубиками, выложите на противень. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться течение 5 – 7 минут. В миске соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте перец. В тарелку выложите листья салата, томаты черри, обжаренное мясо, добавьте соус из оливкового масла, сверху выложите тертый сыр и сухарики. Приятного аппетита!

– 1 – 2 шт. куриного филе;– 50 граммов томатов черри;– 50 граммов листьев салата;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 3 ломтика хлеба;– 50 граммов твердого сыра (Пармезан);– соль,– перец.