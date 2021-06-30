Салаты с курицей – отличная идея на обед или ужин. Легкие блюда из свежих овощей и нежным мясом, понравятся всем.

Читайте также Ресторанное блюдо за несколько минут: почему стоит попробовать Курочку су–вид от ТМ "Наша Ряба"

Не надо тратить много времени на кухне, потому что за 25 минут вкусные и полезные салаты у вас на столе. К блюдам добавляйте любимые овощи, специи, соусы и гарнир.

Салат с курицей и сладким перцем

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

Салат с курицей и сладким перцем / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 2 сладких перца (желтый, красный);

– 1 огурец;

– соль;

– перец.

Ингредиенты для соуса:

– 200 граммов сметаны 15%;

– 2 чайные ложки оливкового масла;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки горчицы;

– соль.

Сладкий перец помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Огурец помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. В миске соедините оливковое масло с лимонным соком, добавьте горчицу, сметану, соль, перемешайте до однородной консистенции. В тарелку выложите обжаренное мясо, сладкий перец, смажьте салат соусом.

Салат с курицей, шпинатом и клубникой

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

Салат с курицей и клубникой / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 30 граммов шпината;

– 80 граммов клубники;

– 50 граммов феты;

– 30 граммов грецких орехов;

– растительное масло;

– мята

– соль,

– перец.

Ингредиенты:

– 1/4 столовой ложки яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– перец;

– соль.

Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Шпинат промойте. Куриное филе тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. В миске соедините оливковое масло с уксусом, добавьте лимонный сок, соль, перец, перемешайте до однородной консистенции. Грецкие орехи подсушите несколько минут в духовке, измельчите ножом. Фету нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В тарелку выложите листья шпината, обжаренное мясо, фету, орехи, смажьте салат соусом, задекорируйте листочками мяты.

Салат с курицей, тертым сыром и томатами черри

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

Салат с курицей, томатами черри и тертым сыром / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 1 – 2 шт. куриного филе;

– 50 граммов томатов черри;

– 50 граммов листьев салата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 3 ломтика хлеба;

– 50 граммов твердого сыра (Пармезан);

– соль,

– перец.