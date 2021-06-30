Салати з курятиною – чудова ідея на обід або вечерю. Легкі страви зі свіжих овочів та ніжним м'ясом, сподобаються усім.

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Не треба витрачати багато часу на кухні, бо за 25 хвилин смачна та корисна страва у вас на столі. До салатів додавайте улюблені овочі, спеції, соуси та улюблений гарнір.

Салат з курятиною та солодким перцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2 – 3

Салат з курятиною та солодким перцем/ Фото Unsplash

  1. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
  2. Огірок помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  3. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
  4. У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте гірчицю. сметану, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
  5. У тарілку викладіть обсмажене м'ясо, солодкий перець, змастіть салат соусом.

Салат з курятиною, шпинатом та полуницею

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2 – 3

Салат з курятиною та полуницею/ Фото Unsplash

  1. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  2. Шпинат помийте.
  3. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
  4. У мисці з'єднайте оливкову олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Волоські горіхи підсушіть кілька хвилин у духовці, подрібніть ножем.
  6. Фету наріжте скибочками.
  7. М'яту помийте.
  8. У тарілку викладіть листя шпинату, обсмажене м'ясо, фету, горіхи, змастіть салат соусом, задекоруйте листочками м'яти.

Салат з курятиною, тертим сиром і томатами чері

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2 – 3

Салат з курятиною, томатами чері та тертим сиром/ Фото Unsplash

  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
  2. Листя салату ретельно помийте.
  3. Томати чері помийте, розріжте навпіл.
  4. Сир натріть на грубій тертці.
  5. Хліб наріжте кубиками, викладіть на деко.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте зарікатись протягом 5 – 7 хвилин.
  7. У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте перець.
  8. У тарілку викладіть листя салату, томати чері, обсмажене м'ясо, додайте соус з оливкової олії, зверху викладіть тертий сир та сухарики. Смачного!