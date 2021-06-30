Салати з курятиною – чудова ідея на обід або вечерю. Легкі страви зі свіжих овочів та ніжним м'ясом, сподобаються усім.

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Не треба витрачати багато часу на кухні, бо за 25 хвилин смачна та корисна страва у вас на столі. До салатів додавайте улюблені овочі, спеції, соуси та улюблений гарнір.

Салат з курятиною та солодким перцем

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

Салат з курятиною та солодким перцем/ Фото Unsplash

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 2 солодких перці (жовтий, червоний);

– 1 огірок;

– сіль;

– перець.

Інгредієнти для соусу:

– 200 грамів сметани 15%;

– 2 чайні ложки оливкової олії;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки гірчиці;

– сіль.

Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Огірок помийте, почистіть, наріжте скибочками. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте гірчицю. сметану, сіль, перемішайте до однорідної консистенції. У тарілку викладіть обсмажене м'ясо, солодкий перець, змастіть салат соусом.

Салат з курятиною, шпинатом та полуницею

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

Салат з курятиною та полуницею/ Фото Unsplash



Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 30 грамів шпинату;

– 80 грамів полуниці;

– 50 грамів фети;

– 30 грамів волоських горіхів;

– рослинна олія;

– м'ята;

– сіль;

– перець.

Інгредієнти:

– 1/4 столової ложки яблучного оцту;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– перець;

– сіль.

Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками. Шпинат помийте. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. У мисці з'єднайте оливкову олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Волоські горіхи підсушіть кілька хвилин у духовці, подрібніть ножем. Фету наріжте скибочками. М'яту помийте. У тарілку викладіть листя шпинату, обсмажене м'ясо, фету, горіхи, змастіть салат соусом, задекоруйте листочками м'яти.

Салат з курятиною, тертим сиром і томатами чері

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

Салат з курятиною, томатами чері та тертим сиром/ Фото Unsplash

Інгредієнти:

– 1 – 2 шт. курячого філе;

– 50 грамів томатів чері;

– 50 грамів листя салату;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 скибочки хліба;

– 50 грамів твердого сиру (Пармезан);

– сіль;

– перець.