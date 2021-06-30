Салати з курятиною – чудова ідея на обід або вечерю. Легкі страви зі свіжих овочів та ніжним м'ясом, сподобаються усім.
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Не треба витрачати багато часу на кухні, бо за 25 хвилин смачна та корисна страва у вас на столі. До салатів додавайте улюблені овочі, спеції, соуси та улюблений гарнір.
Салат з курятиною та солодким перцем
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною та солодким перцем/ Фото Unsplash
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Огірок помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте гірчицю. сметану, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- У тарілку викладіть обсмажене м'ясо, солодкий перець, змастіть салат соусом.
Салат з курятиною, шпинатом та полуницею
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною та полуницею/ Фото Unsplash
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Шпинат помийте.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з оцтом, додайте лимонний сік, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції.
- Волоські горіхи підсушіть кілька хвилин у духовці, подрібніть ножем.
- Фету наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- У тарілку викладіть листя шпинату, обсмажене м'ясо, фету, горіхи, змастіть салат соусом, задекоруйте листочками м'яти.
Салат з курятиною, тертим сиром і томатами чері
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
Салат з курятиною, томатами чері та тертим сиром/ Фото Unsplash
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- Листя салату ретельно помийте.
- Томати чері помийте, розріжте навпіл.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Хліб наріжте кубиками, викладіть на деко.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте зарікатись протягом 5 – 7 хвилин.
- У мисці з'єднайте оливкову олію з лимонним соком, додайте перець.
- У тарілку викладіть листя салату, томати чері, обсмажене м'ясо, додайте соус з оливкової олії, зверху викладіть тертий сир та сухарики. Смачного!