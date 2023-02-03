Ароматные специи позволяют нам превратить в шедевр даже самые простые блюда. Шафран называют самой дорогой пряностью в мире и не зря, ведь он обладает большим количеством свойств, сочетание которых точно стоит того, чтобы за него заплатить.

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Какие секреты о шафране нужно знать каждому

Оказывается, в шафране много полезных веществ, которые положительно влияют на нервную, кровеносную и пищеварительную систему. Даже маленькая щепотка специи не только улучшит блюдо, но и будет полезна вашему организму.

Самая дорогая специя, покорившая мир / Фото Pexels

Высокая цена шафрана объясняется не только его вкусовыми и полезными свойствами. Дело в том, что он цветет всего раз в год, это длится примерно две недели. Чтобы собрать килограмм специи, нужно 150 тысяч цветков. К счастью, чтобы усовершенствовать блюдо, нужно всего несколько нитей шафрана.

Шафран – это источник витаминов группы В, С, фолиевой кислоты, а также кальция, магния, железа, цинка, натрия, калия и фосфора. Имеющийся в специи кроцин действует как антидепрессант, а ликопин защищает организм от атеросклероза и снижает уровень "плохого" холестерина.

У шафрана очень интенсивный вкус и аромат, поэтому добавлять его нужно очень маленькими порциями. Через несколько секунд после добавления специи в блюдо оно станет желтым – не стоит переживать, так и должно быть.

Лучше всего шафран будет сочетаться с рыбой, мясом, супами и ризотто. Впрочем, можно найти рецепты десертов, где он также необходим.