Ароматні спеції дозволяють нам перетворити на шедевр навіть найпростіші страви. Шафран називають найдорожчою пряністю у світі, і недарма, адже він володіє великою кількістю властивостей, поєднання яких точно коштує, аби за нього заплатити.

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Які секрети про шафран потрібно знати кожному

Виявляється, у шафрані є багато корисних речовин, які позитивно впливають на нервову, кровоносну та травну систему. Навіть маленька дрібка спеції не лише поліпшить страву, а й буде корисною вашому організму.

Найдорожча спеція, яка підкорила світ / Фото Pexels

Висока ціна шафрану пояснюється не лише його смаковими та корисними властивостями. Річ у тім, що він цвіте лише раз на рік, це триває приблизно два тижні. Щоб зібрати кілограм спеції, потрібно аж 150 тисяч квіток. На щастя, аби вдосконалити страву, потрібно лише кілька ниточок шафрану.

Шафран – це джерело вітамінів групи В, С, фолієвої кислоти, а також кальцію, магнію, заліза, цинку, натрію, калію і фосфору. Кроцин, який наявний у спеції, діє як антидепресант, а лікопін захищає організм від атеросклерозу та знижує рівень "поганого" холестерину.

У шафрану дуже інтенсивний смак та аромат, тому додавати його потрібно вкрай маленькими порціями. Через кілька секунд після додавання спеції у страву вона стане жовтою – не варто перейматися, так і повинно бути.

Найкраще шафран пасуватиме з рибою, м'ясом, супами та різотто. Втім, можна знайти рецепти десертів, де він також необхідний.