Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по Колумбии и Чили вместе с Лизой Глинской и Smachno News!

Елизавета Глинская продолжает рассказывать о кухнях мира и сегодня мы отправимся в путешествие в Колумбию и Чили.

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Это две страны Латинской Америки, кухни которых наполнены яркими вкусами, острыми нотами красного перца чили и пряностей.

Популярные блюда Колумбии

Самым популярным блюдом в стране является Бандеха Паиса – это блюдо из риса, плантана (разновидность бананов), авокадо, красной фасоли, стейка, колбасок чоризо, жареной свинины и яичницы сверху.



Традиционное блюдо колумбийской кухни Бандеха Паиса / tripadvisor

Это блюдо очень калорийное, но и очень вкусное. Традиционно Бандеха Паиса подают с кукурузными паляницами – Арепас.

Суп-рагу Санкочо – традиционное первое блюдо, которое готовят из цыпленка, говядины и свинины. Мясо долго тушат, поэтому оно просто тает во рту. В супе Санкочо также много овощей и специй.

Ахиако – традиционный колумбийский суп из четырех сортов картофеля, кукурузы и курицы. Блюдо подают с рисом и авокадо. Также в супе есть местная трава гуаскас – она придает неповторимый аромат и специфический вкус супу Ахиако.

Рис с курицей нужно пробовать именно в Колумбии, ведь здесь его тушат на курином бульоне с перцем и шафраном – вкус получается ярким и насыщенным.

Мазорка де Гранада – колумбийский салат с кукурузой. В процессе приготовления блюда зерна кукурузы смешивают на выбор: с беконом, сыром, зеленью, овощами или курицей и подают с соусом.



Салат Мазорка де Гранада / blonde.travel

Облеас – колумбийский десерт. Это большие вафли с разнообразными начинками на выбор: карамель, шоколад, джем, сыр или кокос.



Колумбийский десерт Облеас / blonde.travel

Необычайный вкус десерта, который непременно нужно попробовать в Колумбии!

Елизавета Глинская предлагает познакомиться с традиционной кухней Чили и самыми популярными блюдами, которые обожают чилийцы и аргентинцы.

Популярные блюда Чили

Как в Чили, так и в Аргентине популярным блюдом является Асадо – это обжаренное мясо на углях. На его основе готовят суп Чайро – пряный, с картошкой, морковью, луком, зеленым горошком и пшеницей.

Супы очень популярны в Чили, поэтому их разновидностей здесь очень много. Любимым супом чилийцев считают суп Касуэла. Его готовят из говядины или курицы с картофелем, морковью, луком. Летом к супу добавляют сладкую кукурузу. Также готовят Касуэлу с морепродуктами.



Чилийский суп Касуэла / Еда

В Чили готовят суп Пайла Марина с разнообразными морепродуктами: мидиями, моллюсками, лососем, угрем, а заправляют его кинзой и луком.

Также есть суп Калдильо де Конгрио – его готовят только с угрем, добавляют перец чили и остроту.

Кроме супов, популярным блюдом Чили является Пастель де Чокло – запеченный фарш из говядины и курятины в глиняных горшочках с изюмом, оливками, луком, вареными яйцами, кукурузой и кукурузной мукой.



Второе блюдо Пастель де Чокло / sabordelobueno

Также в Чили готовят блюдо Чорриллана – на картофель фри выкладывают обжаренную курицу, говядину и сосиски. Подают блюдо с луком, кетчупом и майонезом.



Чилийское блюдо из картофеля / honestcooking