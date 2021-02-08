Елизавета Глинская любит новые вкусы и путешествия, ведь только в родной стране блюда можно почувствовать настоящий вкус и оригинальность национальной кухни. Сегодня шеф-кондитер познакомит нас с азиатской кухней.

Лиза Глинская – шеф-кондитер, автор кулинарных книг и в прошлом судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" поделилась своими знаниями азиатской кухни.

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Азиатская еда характеризуется яркими и острыми вкусами, она богата овощами и различными специями. А еще, как оказалось, в Азии любят первые блюда. Почти в каждом регионе есть свой традиционный суп.

Тали



Тали – традиционная еда в Индии

Национальное блюдо Индии, которое состоит из риса, тушеных овощей, чечевичной похлебки, йогурта и хлеба. Лиза Глинская отметила, что тали больше похожа не на блюдо, а на полноценный обед.

Том ям



Вкусный суп Том ям

Популярный суп в Таиланде: острый, с добавлением овощей, грибов, креветок, мяса и риса.

Фо

Если вы будете во Вьетнаме – обязательно попробуйте суп Фо. Это мясной суп с добавлением стеклянной лапши, соевых ростков и зелени. Обычно его готовят из курицы или говядины.

Карри

Пряный и довольно густой суп можно попробовать в Индии или Камбодже. Традиционно карри готовят из мяса, картофеля, моркови и других овощей. В суп добавляют много специй, которые и делают его чрезвычайно вкусным и оригинальным.

Рамен



Суп Рамен

Лиза Глинская утверждает, что это прежде всего суп японской кухни, хотя китайцы и корейцы также готовят его и считают "своим". Очень простой и сытный суп из пшеничной лапши, с мясом или грибами, овощами, яйцом – разновидностей этого супа множество.

Амок

В Камбодже кроме Карри также стоит попробовать амок – мелко нарезанные кусочки мяса или рыбы в кокосовом молоке, которые запекают в специях.

Палак панир

Это традиционное блюдо индийской кухни. Оно состоит из двух главных ингредиентов: шпината – это палак, и сыра – панир. Кусочки творога готовят в шпинатном соусе и заправляют острыми специями.

Рис в ананасе

Рассыпной рис с овощами, арахисом, мясом и специями, и все эти ингредиенты подают в ананасе.

Спринг-роллы



Овощные спринг-роллы

Эти вкусности готовят, как в Лаосе, так и во Вьетнаме. Спринг-роллы – это роллы с начинкой из мяса, рыбы или овощей, которые заматывают в рисовую бумагу и запекают.

"Битые" огурцы

Здесь все просто: "битые" огурцы традиционное блюдо в Китае. Чтобы приготовить эту закуску, огурцы сначала отбивают, а дальше маринуют.