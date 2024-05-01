Это надо знать каждому: самые распространенные ошибки, почему не удается кулич

Совсем скоро Пасха, символом которой является вкусная и сладкая пасха. Однако порой праздничная выпечка совсем не удается.

Пасха – главное украшение пасхального стола. Иногда не получается приготовить ее самостоятельно, ведь праздничная выпечка то проваливается, то не поднимается, то получается маленькой.

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Какие ошибки чаще всего делают во время приготовления кулича

Пасха пригорает

Если испечь кулич в электрической духовке, то верх и низ могут подгореть. Основная ошибка заключается в том, что духовка недостаточно разогрета. Необходимая температура для приготовления пасхи – 170 градусов.

Чтобы предупредить эту проблему, можно воспользоваться сливочным или топленым маслом вместе с пергаментом. Если вы знаете, что в вашей духовке всегда подгорает верхушка, то уменьшите температуру, а саму пасху накройте пергаментом.

Тесто не поднимается

Лучше всего готовить тесто на пасху в теплом помещении. Все ингредиенты должны иметь примерно одинаковую температуру.

Когда тесто начнет подходить, его нужно оберегать от любых воздействий. Легкий сквозняк, шум или даже громкий всплеск могут привести к тому, что оно упадет.

Глазурь

Бывает, что белковая глазурь на куличе может плохо застыть. Этого можно избежать, если в процессе приготовления добиться того, чтобы она была плотной и густой.

Чтобы глазурь хорошо застыла, лучше намазывать кулич, пока он еще горячий.



Если пасху правильно печь, она удастся / Фото Depositphotos

Недостаточно вымешанное тесто

Тесто для пасхи нужно длительно вымешивать. Если этого не сделать, то выпечка не будет воздушной.

Также важно тщательно просеивать муку. Тогда этой проблемы удастся избежать.

Слишком много цукатов и изюма

Если добавить в тесто слишком много изюма, то оно получится тяжелым и не поднимется. Тогда значительно возрастет вероятность того, что кулич внутри не пропечется.

Не достается из формы

Идеальный вариант – выпекать куличи в специальной форме, которая разбирается. Однако можно обойтись и без нее, если застелить любую другую форму бумагой для выпечки и смазать ее маслом. Также важно помнить, что доставать кулич из формы можно только после того, как он полностью остынет.