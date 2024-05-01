Чтобы куличи не зачерствели к Пасхе, не стоит печь их слишком рано. Однако и затягивать с этим делом не следует.

Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Когда надо печь куличи

Обычно куличи выпекают в последнюю неделю перед Пасхой. Она называется Страстной и является наиболее строгим периодом за весь Великий пост.

Это время является лучшим для подготовки к Пасхе, в частности для:

покраски яиц,

уборки,

выпекания куличей или сладкого хлеба.

Самыми популярными днями для выпекания куличей являются:

среда, 1 мая,

Чистый четверг, который в 2024 году приходится на 2 мая,

Великая суббота, 4 мая.

Если вы планируете сделать много куличей, то процесс приготовления можно разбить на 2 – 3 дня. Однако не делайте этого в Страстную пятницу, ведь именно в этот день, по христианской традиции, распяли Иисуса.

Пасха по рецепту Дарьи Цвек

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 750 граммов муки;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 8 желтков;

– 50 граммов дрожжей;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– 150 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 3 миндалины.

Для глазури:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 1 белок;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут. Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и посветления. В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа. После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут. Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы. Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте. Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.

Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на кулич из желатина, которая не крошится и не осыпается.