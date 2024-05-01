Украинская хозяйка Валентина Сова поделилась своим проверенным рецептом. Апельсиновая цедра придаст пасхе невероятный аромат.

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Пасочка со вкусом апельсина

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 10

Опара:

– 500 миллилитров теплого молока;

– 70 граммов дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 3 столовые ложки муки.

Тесто:

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки водки;

– 1 чайная ложка соли;

– 180 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 1 желток;

– сок из половины апельсина;

– цедра с 1 апельсина;

– ванильный сахар по вкусу;

– 120 граммов масла;

– изюм и клюква по желанию;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны по желанию;

– 900 граммов муки.

Приготовление:

Влейте в миску теплое молоко, добавьте дрожжи, сахар, 3 столовые ложки муки. Размешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 30 – 40 минут. На мелкой терке натрите цедру апельсина. Смешайте 180 граммов сахара, 3 яйца и апельсиновый сок. Когда опара подошла, влейте туда яично-апельсиновую смесь и перемешайте. Добавьте масло, водку, цедру апельсина, сметану. Снова перемешайте, всыпьте ванильный сахар и соль. Постепенно просейте муку. Замесите тесто руками. Добавьте изюм и масло комнатной температуры. Тесто получится не густое и не жидкое, поскольку кулич будет влажный. Оставьте его в тепле на 30 минут. Возьмите бумажные формы и наложите тесто ложкой до половины формы. Оставьте подняться еще наполовину. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 25 минут.

Готовитесь к Пасхе? Узнайте, когда надо печь куличи.