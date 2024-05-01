Украинская хозяйка Валентина Сова поделилась своим проверенным рецептом. Апельсиновая цедра придаст пасхе невероятный аромат.
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Пасочка со вкусом апельсина
- Время: 3 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Влейте в миску теплое молоко, добавьте дрожжи, сахар, 3 столовые ложки муки. Размешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 30 – 40 минут.
- На мелкой терке натрите цедру апельсина. Смешайте 180 граммов сахара, 3 яйца и апельсиновый сок.
- Когда опара подошла, влейте туда яично-апельсиновую смесь и перемешайте. Добавьте масло, водку, цедру апельсина, сметану.
- Снова перемешайте, всыпьте ванильный сахар и соль. Постепенно просейте муку. Замесите тесто руками.
- Добавьте изюм и масло комнатной температуры. Тесто получится не густое и не жидкое, поскольку кулич будет влажный. Оставьте его в тепле на 30 минут.
- Возьмите бумажные формы и наложите тесто ложкой до половины формы. Оставьте подняться еще наполовину. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 25 минут.