На фестивале "МалинаФест", 17 июля, который состоялся в селе Чернятин Винницкой области, испекли самый большой в стране малиновый пирог.

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Фестиваль малины проводится для популяризации экономики общины и ее туристического потенциала.



Малина / Фото Жмеринка.City

В Севериновской общине традиционно выращивают много малины, ведь это один из центров садоводства и ягодоводства нашей области. Поэтому фестиваль – это сочетание достижений местных аграриев и культурной составляющей. Поэтому первый областной фестиваль малины проводим именно здесь. А его изюминкой станет самый большой в стране малиновый пирог,

– рассказала начальник управления культуры и креативных индустрий Винницкой ОГА Ольга Дерновая.

В Винницкую область прибыли представители всех населенных пунктов местной общины, а также гости из других общин и районов. Участники фестиваля представили выращенную и собранную собственноручно малину, а также приготовленные блюда из малины.

Выпеченный собственноручно 20-метровый малиновый пирог зафиксировали представители Книги рекордов Украины.



Малиновый пирог / Фото Жмеринка.City

На фестивале также работали различные фуд-зоны, была выставка изделий декоративно-прикладного искусства с возможностью приобрести изделия, которые понравились.



Малиновый пирог / Фото Жмеринка.City

Кроме того, гости фестиваля "МалинаФест" имели возможность сыграть в волейбол, посоревноваться в футболе на воде и других водных видах спорта. Доступным было также катание на каяках и каноэ.



Лакомства на "МалинаФест" / Фото Жмеринка.City

В завершение мероприятия гости наблюдали за пиротехническим шоу на воде.