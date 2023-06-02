Блинчики будут как облачка: какой ингредиент для этого нужен

2 июня 2023, 22:13
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Источник:

kwestiasmaku

Блинчики – очень популярное блюдо на наших столах. Но не все знают, как сделать их максимально воздушными и нежными.

В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, здесь не требуется сложных манипуляций. И есть один секретный ингредиент, который точно сделает разницу.

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Рецепт нежных блинов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 10 блинов

Вкус лета / Фото Pixabay

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 1 стакан молока;
– 3/4 стакана газировки;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  • В миске смешайте муку, яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности.
  • Добавьте растительное масло и снова перемешайте.
  • Жарьте блины на разогретой сковороде с тонким дном.
  • Подавайте блинчики с любимыми приложениями.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська