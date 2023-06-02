Блинчики будут как облачка: какой ингредиент для этого нужен

Блинчики – очень популярное блюдо на наших столах. Но не все знают, как сделать их максимально воздушными и нежными.

В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, здесь не требуется сложных манипуляций. И есть один секретный ингредиент, который точно сделает разницу.

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Рецепт нежных блинов

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 10 блинов

Вкус лета / Фото Pixabay

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 1 стакан молока;

– 3/4 стакана газировки;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление: