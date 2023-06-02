Блинчики будут как облачка: какой ингредиент для этого нужен
2 июня 2023, 22:13Читати новину українською
Источник:kwestiasmaku
Блинчики – очень популярное блюдо на наших столах. Но не все знают, как сделать их максимально воздушными и нежными.
В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, здесь не требуется сложных манипуляций. И есть один секретный ингредиент, который точно сделает разницу.
Не пропустите Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус
Рецепт нежных блинов
- Время: 20 минут
- Порций: 10 блинов
Вкус лета / Фото Pixabay
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 1 стакан молока;
– 3/4 стакана газировки;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- В миске смешайте муку, яйца, молоко, воду и соль. Перемешайте до однородности.
- Добавьте растительное масло и снова перемешайте.
- Жарьте блины на разогретой сковороде с тонким дном.
- Подавайте блинчики с любимыми приложениями.