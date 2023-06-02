У приготуванні млинців немає нічого складного, тут не потрібно складних маніпуляцій. Та є один секретний інгредієнт, який точно зробить різницю.

Не пропустіть Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак

Рецепт ніжних млинців

Час: 20 хвилин

Порцій: 10 млинців

Смак літа / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 1 стакан молока;

– 3/4 склянки газованої води;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування: