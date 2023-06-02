У приготуванні млинців немає нічого складного, тут не потрібно складних маніпуляцій. Та є один секретний інгредієнт, який точно зробить різницю.
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Рецепт ніжних млинців
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 10 млинців
Смак літа / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 2 яйця;
– 1 стакан молока;
– 3/4 склянки газованої води;
– дрібка солі;
– 3 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності.
- Додайте олію та знову перемішайте.
- Смажте млинці на розігрітій сковорідці з тонким дном.
- Подавайте млинці з улюбленими додатками.