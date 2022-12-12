Идеальная закуска для компании: домашние чипсы без грамма жира

Чипсы – одна из любимых закусок для сериалов или дружеских посиделок. Часто возникает сомнение по поводу их пользы для организма, но снять все вопросы сможет продукт, который приготовлен собственноручно.

Когда мы планируем собрать у себя дома компанию друзей или насладиться просмотром сериалов, то редко обходим стеллажи магазинов, на которых лежат чипсы. Вкус этой хрустящей закуски покорил многих, но их калорийность и количество специй вызывает некоторые опасения по поводу воздействия на организм.

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Для того чтобы не беспокоиться о пользе продукта, можно приготовить чипсы самому. Ни грамма жира – основное преимущество этого рецепта, а домашняя закуска ничем не уступает той, которую можно приобрести в магазине.

Рецепт домашних чипсов

Время: 25 минут

Порций: 2

Здоровые чипсы своими руками / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

200 грамм вареного картофеля;

1 луковица;

половина стакана кукурузного крахмала;

3/4 стакана воды.

Приготовление: