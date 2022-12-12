Идеальная закуска для компании: домашние чипсы без грамма жира
Источник:Pysznosci
Чипсы – одна из любимых закусок для сериалов или дружеских посиделок. Часто возникает сомнение по поводу их пользы для организма, но снять все вопросы сможет продукт, который приготовлен собственноручно.
Когда мы планируем собрать у себя дома компанию друзей или насладиться просмотром сериалов, то редко обходим стеллажи магазинов, на которых лежат чипсы. Вкус этой хрустящей закуски покорил многих, но их калорийность и количество специй вызывает некоторые опасения по поводу воздействия на организм.
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Для того чтобы не беспокоиться о пользе продукта, можно приготовить чипсы самому. Ни грамма жира – основное преимущество этого рецепта, а домашняя закуска ничем не уступает той, которую можно приобрести в магазине.
Рецепт домашних чипсов
Время: 25 минут
Порций: 2
Здоровые чипсы своими руками / Фото Pysznosci
Ингредиенты:
- 200 грамм вареного картофеля;
- 1 луковица;
- половина стакана кукурузного крахмала;
- 3/4 стакана воды.
Приготовление:
- Сваренный и охлажденный картофель перекладываем в миску. Добавляем к нему очищенный и нашинкованный лук. С помощью блендера производим однородную массу.
- Добавляем в смесь кукурузный крахмал и холодную воду. Приправляем солью, перцем и кропотливо перемешиваем.
- Перекладываем массу в кондитерский мешок. На застеленной пергаментной бумагой противень формируем небольшие точки, расстояние между ними должно составлять примерно 3 сантиметра.
- Накрываем точки еще одним листом пергаментной бумаги и прижимаем, чтоб сформировались чипсы.
- Выпекаем чипсы 7 – 8 минут при температуре 200 градусов.