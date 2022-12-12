Когда мы планируем собрать у себя дома компанию друзей или насладиться просмотром сериалов, то редко обходим стеллажи магазинов, на которых лежат чипсы. Вкус этой хрустящей закуски покорил многих, но их калорийность и количество специй вызывает некоторые опасения по поводу воздействия на организм.

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Для того чтобы не беспокоиться о пользе продукта, можно приготовить чипсы самому. Ни грамма жира – основное преимущество этого рецепта, а домашняя закуска ничем не уступает той, которую можно приобрести в магазине.

Рецепт домашних чипсов

Время: 25 минут

Порций: 2

Здоровые чипсы своими руками / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

200 грамм вареного картофеля;

1 луковица;

половина стакана кукурузного крахмала;

3/4 стакана воды.

Приготовление: