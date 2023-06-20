Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый.

Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг.