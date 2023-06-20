Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый. Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг.
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Рецепт гамбургера с курочкой
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 1
Приготовление:
- Лук и курицу нужно замариновать заранее. Для этого просто нужно положить ее на блюдце и полить соком лайма или уксусом.
- Соединяем ингредиенты для маринада. Кладем в него курочку и тоже оставляем в холодильнике.
- Затем вынимаем курицу из холодильника и даем ей нагреться до комнатной температуры.
- Вынимаем мясо из маринада, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре.
- Готовим дополнительные ингредиенты и формируем сочный гамбургер.
- Подавать горячим, но есть нужно осторожно, чтобы не обжечься.