Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый. Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг.

Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер

Рецепт гамбургера с курочкой

  • Время: 30 минут + 2 часа
  • Порций: 1

Приготовление:

  • Лук и курицу нужно замариновать заранее. Для этого просто нужно положить ее на блюдце и полить соком лайма или уксусом.
  • Соединяем ингредиенты для маринада. Кладем в него курочку и тоже оставляем в холодильнике.
  • Затем вынимаем курицу из холодильника и даем ей нагреться до комнатной температуры.
  • Вынимаем мясо из маринада, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре.
  • Готовим дополнительные ингредиенты и формируем сочный гамбургер.
  • Подавать горячим, но есть нужно осторожно, чтобы не обжечься.