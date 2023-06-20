Хрустка та ніжна курочка у поєднанні з булочкою та овочами – це просто неймовірна гармонія смаку, спробувати яку повинен кожен. Неважливо, для кого ви будете його готувати – для сім'ї чи компанії, ці гамбургери точно викликатимуть справжній захват.

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Рецепт гамбургера з курочкою

Час : 30 хвилин + 2 години

: 30 хвилин + 2 години Порцій: 1

Інгредієнти:

для цибулі:

– половина тонко нарізаної червоної цибулі;

– сік лайму або винний оцет;

для курочки:

– 75 мілілітрів кефіру або йогурту;

– половина чайної ложки паприки;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– половина чайної ложки діжонської гірчиці;

– 1 натертий зубчик часнику;

– 1 куряче філе (може бути зі стегна без кісток та шкіри);

– 4 – 5 столових ложки борошна та олія для фритюру;

для подачі:

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка улюбленого соусу;

– 1 булочка для гамбургера;

– листок салату;

– маринований огірок.

Приготування: