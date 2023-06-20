Хрустка та ніжна курочка у поєднанні з булочкою та овочами – це просто неймовірна гармонія смаку, спробувати яку повинен кожен. Неважливо, для кого ви будете його готувати – для сім'ї чи компанії, ці гамбургери точно викликатимуть справжній захват.

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Рецепт гамбургера з курочкою

  • Час: 30 хвилин + 2 години
  • Порцій: 1

Приготування:

  • Цибулю та курку потрібно замаринувати заздалегідь. Для цього просто потрібно покласти її на блюдце та полити соком лайма або оцтом.
  • З'єднуємо усі інгредієнти для маринаду. Кладемо в нього курочку та теж лишаємо у холодильнику.
  • Потім виймаємо курятину з холодильника та даємо їй нагрітися до кімнатної температури.
  • Виймаємо м'ясо з маринаду, обвалюємо у борошні та обсмажуємо у фритюрі.
  • Готуємо додаткові інгредієнти та формуємо соковитий гамбургер.
  • Подавати гарячим, але їсти потрібно обережно, щоб не обпектися.