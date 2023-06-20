Для себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой

Гамбургер – это блюдо, от которого просто невозможно отказаться. Попробуйте этот рецепт, и вы получите новый интересный вкус лета.

Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый. Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг.

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Рецепт гамбургера с курочкой

Время : 30 минут + 2 часа

: 30 минут + 2 часа Порций: 1

Ингредиенты:

для лука:

– половина тонко нарезанного красного лука;

– сок лайма или винный уксус;

для курочки:

– 75 миллилитров кефира или йогурта;

– половина чайной ложки паприки;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– половина чайной ложки дижонской горчицы;

– 1 натертый зубчик чеснока;

– 1 куриное филе (может быть из бедра без костей и кожи);

– 4 – 5 столовых ложки муки и масло для фритюра;

для подачи:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка любимого соуса;

– 1 булочка для гамбургера;

– лист салата;

– маринованный огурец.

Приготовление: