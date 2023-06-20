Для себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой

20 июня 2023, 23:35
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Источник:

ВВС Food

Гамбургер – это блюдо, от которого просто невозможно отказаться. Попробуйте этот рецепт, и вы получите новый интересный вкус лета.

Хрустящая и нежная курочка в сочетании с булочкой и овощами – это просто невероятная гармония вкуса, попробовать которую должен каждый. Неважно, для кого вы будете его готовить – для семьи или компании, эти гамбургеры будут точно вызывать настоящий восторг.

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Рецепт гамбургера с курочкой

  • Время: 30 минут + 2 часа
  • Порций: 1

Ингредиенты:
для лука:
половина тонко нарезанного красного лука;
– сок лайма или винный уксус;
для курочки:
75 миллилитров кефира или йогурта;
– половина чайной ложки паприки;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– половина чайной ложки дижонской горчицы;
– 1 натертый зубчик чеснока;
– 1 куриное филе (может быть из бедра без костей и кожи);
– 4 – 5 столовых ложки муки и масло для фритюра;
для подачи:
2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка любимого соуса;
– 1 булочка для гамбургера;
– лист салата;
– маринованный огурец.

Приготовление:

  • Лук и курицу нужно замариновать заранее. Для этого просто нужно положить ее на блюдце и полить соком лайма или уксусом.
  • Соединяем ингредиенты для маринада. Кладем в него курочку и тоже оставляем в холодильнике.
  • Затем вынимаем курицу из холодильника и даем ей нагреться до комнатной температуры.
  • Вынимаем мясо из маринада, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре.
  • Готовим дополнительные ингредиенты и формируем сочный гамбургер.
  • Подавать горячим, но есть нужно осторожно, чтобы не обжечься.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська