Для себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой
Источник:ВВС Food
Гамбургер – это блюдо, от которого просто невозможно отказаться. Попробуйте этот рецепт, и вы получите новый интересный вкус лета.
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Рецепт гамбургера с курочкой
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 1
Ингредиенты:
для лука:
– половина тонко нарезанного красного лука;
– сок лайма или винный уксус;
для курочки:
– 75 миллилитров кефира или йогурта;
– половина чайной ложки паприки;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– половина чайной ложки дижонской горчицы;
– 1 натертый зубчик чеснока;
– 1 куриное филе (может быть из бедра без костей и кожи);
– 4 – 5 столовых ложки муки и масло для фритюра;
для подачи:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 чайная ложка любимого соуса;
– 1 булочка для гамбургера;
– лист салата;
– маринованный огурец.
Приготовление:
- Лук и курицу нужно замариновать заранее. Для этого просто нужно положить ее на блюдце и полить соком лайма или уксусом.
- Соединяем ингредиенты для маринада. Кладем в него курочку и тоже оставляем в холодильнике.
- Затем вынимаем курицу из холодильника и даем ей нагреться до комнатной температуры.
- Вынимаем мясо из маринада, обваливаем в муке и обжариваем во фритюре.
- Готовим дополнительные ингредиенты и формируем сочный гамбургер.
- Подавать горячим, но есть нужно осторожно, чтобы не обжечься.