Дешевая намазка на все случаи жизни: рецепт свекловичного хумуса
Источник:ВВС Food
Хумус – одно из самых популярных блюд кухни Ближнего Востока. Впрочем, не все знают, что его можно приготовить не только из бобов, но даже из свеклы!
Хумус из свеклы – это именно то блюдо, с которым вы можете изумить и порадовать своих родных или гостей. Особенно кстати он будет в роли намазки на свежий хлеб, когда поколдовать у плиты просто нет времени.
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Рецепт хумуса из свеклы
Время : 15 минут
Порций : 8
Ингредиенты :
– 1 чайная ложка семян тмина;
– 250 грамм вареной свеклы, нарезанной на четвертинки;
– 400 грамм консервированного нута, промытого и высушенного;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 0,5 чайной ложки морской соли;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки свежего лимонного сока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление :
- Семена тмина легко обжариваем на сухой сковороде в течение 2 минут. Периодически помешиваем, чтобы оно не пригорело.
- Свеклу, нут, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло кладем в кухонный комбайн.
- Добавляем семена тмина и лимонный сок. Соломо и перчим.
- Взбиваем до однородности.
- При необходимости можно добавить любимые специи.
- Такой хумус можно хранить в холодильнике 3 дня.
Приятного аппетита!