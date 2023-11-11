Хумус из свеклы – это именно то блюдо, с которым вы можете изумить и порадовать своих родных или гостей. Особенно кстати он будет в роли намазки на свежий хлеб, когда поколдовать у плиты просто нет времени.
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Рецепт хумуса из свеклы
Время : 15 минут
Порций : 8
Приготовление :
- Семена тмина легко обжариваем на сухой сковороде в течение 2 минут. Периодически помешиваем, чтобы оно не пригорело.
- Свеклу, нут, чеснок, кориандр, соль и оливковое масло кладем в кухонный комбайн.
- Добавляем семена тмина и лимонный сок. Соломо и перчим.
- Взбиваем до однородности.
- При необходимости можно добавить любимые специи.
- Такой хумус можно хранить в холодильнике 3 дня.
Приятного аппетита!